Повторный прокат "Курьера" Шахназарова перенесли на неопределенный срок

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Повторный прокат фильма "Курьер" режиссера Карена Шахназарова переносится на неопределенный срок. Об этом говорится в сообщении журнала "Искусство кино" в Instagram.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин в связи с распространением коронавируса нового типа подписал указ о запрете проведения до 10 апреля массовых мероприятий в зданиях с числом участников более 50 человек, а на открытом воздухе - с любым числом участников.

"В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой журнал "Искусство кино" совместно с ФГУП "Киноконцерн "Мосфильм" приняли решение перенести повторный прокат фильма Карена Шахназарова "Курьер" на неопределенный срок. Чтобы оформить возврат билета, нужно обратиться напрямую в кинотеатр", - говорится в сообщении.

"Курьер" - "мосфильмовская" трагикомедия 1986 года, снятая по одноименной повести Карена Шахназарова. Герой фильма - выпускник школы Иван Мирошников. Провалившись на экзаменах в институт, он устраивается работать курьером в журнал "Вопросы познания". Выполняя первое поручение, Иван знакомится с Катей - студенткой МГУ, дочерью профессора педагогики, и влюбляется в нее. В фильме сыграли Фёдор Дунаевский, Анастасия Немоляева, Катя Кузнецова, Олег Басилашвили и Инна Чурикова. На Московском кинофестивале в 1987 году "Курьер" получил приз FIPRESCI и специальный приз жюри.