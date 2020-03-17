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Московская филармония и консерватория объявили об отмене концертов

Ограничения будут действовать до 10 апреля

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Главные классические площадки столицы, входящие в состав Московской филармонии и Московской консерватории им. Чайковского, прекращают проведение концертов по 10 апреля в рамках мер против распространения коронавируса. Мероприятия в концертном зале "Крокус Сити Холл" также отменяются, информация размещена во вторник на сайтах учреждений.

Мэр Москвы Сергей Собянин 16 марта подписал приказ о введении дополнительных ограничений в городе в связи с ростом количества случаев заражения коронавирусом. В частности, запрещается проведение любых досуговых мероприятий с участием граждан в сфере культуры, физической культуры и спорта, выставочной, развлекательной и просветительской деятельности на открытом воздухе с любой численностью участников, а в помещениях - с числом участников более 50 человек единовременно. В Подмосковье запрещены все массовые мероприятия. Ограничения будут действовать до 10 апреля 2020 года.

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"В связи с указом мэра Москвы в рамках мероприятий по преодолению сложной эпидемиологической ситуации концерты в залах Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского в период с 17 марта по 10 апреля 2020 года будут перенесены или отменены", - говорится в сообщении на сайте консерватории.

В этот период здесь были заявлены выступления Государственной академической симфонической капеллы России, Государственного академического симфонического оркестра России им. Светланова, Московского государственного симфонического оркестра, пианиста Даниила Крамера, киноконцерты Disney, а также XI Международный фестиваль Мстислава Ростроповича и III Международный Великопостный хоровой фестиваль.

Аналогичное уведомление опубликовано на сайте филармонии, в состав которой входят Концертный зал им. Чайковского, Камерный зал филармонии и комплекс "Филармония-2". В их афише значились концерты Национального филармонического оркестра России, Государственного академического ансамбля народного танца им. Моисеева, Камерного ансамбля "Солисты Москвы", Российского национального молодежного симфонического оркестра, XV Международный фестиваль "Виртуозы гитары" и другие события.

Мероприятия, запланированные до 10 апреля в залах "Крокус Сити Холл" и "Вегас Сити Холл" в Красногорске, также перенесены. Администрация обещает сообщить о новых датах на сайте комплекса. К карантину присоединился также Театр музыки и поэзии Елены Камбуровой, об отмене спектаклей сообщается на странице театра в Facebook. "Берегите здоровье, будьте внимательны и осторожны, соблюдайте все необходимые профилактические меры", - призвали зрителей в театре.

О коронавирусе

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 170 тыс. человек, около 7 тыс. умерли. В России зарегистрировано 93 случая инфицирования.

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