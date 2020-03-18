{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Первый канал считает Little Big победителем "Евровидения-2020" по просмотрам на YouTube

Телеканал выразил сожаление об отмене конкурса из-за коронавируса

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Первый канал сожалеет, что организаторы международного песенного конкурса "Евровидение" вынуждены отказать от его проведения в мае 2020 года в Нидерландах. Об этом заявил генеральный директор канала Константин Эрнст, слова которого привели в пресс-службе.

Ранее было объявлено, что конкурс "Евровидение", который должен был пройти в 65-й раз с 12 по 16 мая в Роттердаме, отложен до 2021 года из-за неблагоприятной ситуации с распространением коронавируса. Россию на конкурсе должна была представлять группа Little Big.

"Мы сожалеем об отмене "Евровидения". Для себя сочтем, что в 2020 году на "Евровидении" по результатам просмотров на официальном YouTube конкурса с безусловным отрывом победила группа Little Big", - отметил Эрнст.

Клип группы Little Big на песню Uno на данный момент посмотрели более 33 млн раз.

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа"Евровидение-2020"
Реклама на ТАСС
Петербургский театр музыкальной комедии выпустил книгу о своей 90-летней истории
Презентация издания прошла  в Доме актера имени Константина Станиславского
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС