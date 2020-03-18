Первый канал считает Little Big победителем "Евровидения-2020" по просмотрам на YouTube

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Первый канал сожалеет, что организаторы международного песенного конкурса "Евровидение" вынуждены отказать от его проведения в мае 2020 года в Нидерландах. Об этом заявил генеральный директор канала Константин Эрнст, слова которого привели в пресс-службе.

Ранее было объявлено, что конкурс "Евровидение", который должен был пройти в 65-й раз с 12 по 16 мая в Роттердаме, отложен до 2021 года из-за неблагоприятной ситуации с распространением коронавируса. Россию на конкурсе должна была представлять группа Little Big.

"Мы сожалеем об отмене "Евровидения". Для себя сочтем, что в 2020 году на "Евровидении" по результатам просмотров на официальном YouTube конкурса с безусловным отрывом победила группа Little Big", - отметил Эрнст.

Клип группы Little Big на песню Uno на данный момент посмотрели более 33 млн раз.