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Распространение коронавируса нового типа

СМИ: съемки продолжения сериала "Друзья" отложили из-за коронавируса

Старт съемок проекта с актерами сериала перенесли на май, пишет журнал Variety
Мэтт Леблан, Кортни Кокс, Мэттью Перри, Дженнифер Энистон и Дэвид Швиммер, 1998 год AP Photo/Lynne Sladky
Описание
Мэтт Леблан, Кортни Кокс, Мэттью Перри, Дженнифер Энистон и Дэвид Швиммер, 1998 год
© AP Photo/Lynne Sladky

ТАСС, 19 марта. Начало съемок нового проекта для стриминговой платформы HBO Max, в котором воссоединится состав сериала "Друзья", отложено в связи с угрозой распространения коронавируса нового типа. Об этом в среду сообщил журнал Variety со ссылкой на собственные источники.

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По его данным, съемки должны были начаться на следующей неделе, однако теперь их старт переносится на начало мая. Variety отмечает, что изначально новый проект с актерами сериала "Друзья" должен был помочь в раскрутке стриминговой платформы HBO Max, которая должна запуститься в мае 2020 года.

Мультимедийный конгломерат WarnerMedia 22 февраля официально объявил о воссоединении состава популярного сериала "Друзья" для съемок в новом проекте для HBO Max. Режиссером и продюсером продолжения культового сериала выступит Бен Уинстон, который будет сотрудничать с продюсерами оригинального сериала. По данным источника издания Variety, все шесть актеров получат как минимум по $2,5 млн за участие в проекте.

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СШАРаспространение коронавируса нового типа
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