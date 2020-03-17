Сам себе кинотеатр. Что смотреть во время карантина

Из-за коронавируса по всему миру стали отменять и переносить не только крупные кинособытия, как, например, фестивали South by Southwest или Tribeca Film Festival, но и кинотеатральные релизы. Пандемия COVID-19 лишила нас нового Джеймса Бонда, "Форсажа-9", "Мулан" и второй части невероятно успешного ужастика Джона Красински "Тихое место". Так что в кинотеатры идти теперь нет смысла, тем более что лучший выбор сейчас — смотреть фильмы и сериалы дома. Благо, выбор большой. Карантин — отличная возможность приняться за то, на что обычно не хватало времени: можно посмотреть все серии "Гарри Поттера", "Мстителей", "Джеймса Бонда" (раз уж новую часть ждать теперь только в ноябре), "Голодных игр", "Истории игрушек", режиссерскую версию "Властелина колец"; попытаться найти повторяющиеся мотивы во всех девяти эпизодах "Звездных войн" (в этом вам может помочь наш текст) или, наконец, перестать быть человеком, который не смотрел "Игру престолов" и "Доктора Кто". Также можно замахнуться на "Ирландца" Мартина Скорсезе или на восьмичасовую "Колыбельную скорбной тайне" Лава Диаса. Ну а если все это вам не подходит и хочется чего-то пооригинальнее (хотя что может быть оригинальнее многочасового Лава Диаса?), читайте нашу подборку художественных, документальных фильмов и сериалов. "Лапочка" Дебют Альмы Харель по сценарию Шайи ЛаБафа, который изначально был написан им во время реабилитации в качестве терапии, а в итоге вылился в художественный фильм. Его премьера прошла, конечно же, на фестивале "Сандэнс", настоящей колыбели американского независимого кино. Учитывая специфику смотра, можно сказать, что многие картины, участвующие в его программе, родились примерно так же, как и "Лапочка". Фильм практически под микроскопом изучает отношения ЛаБафа и его отца: молодой известный актер Отис в исполнении Лукаса Хеджеса, страдающий от алкогольной зависимости, попадает в реабилитационную клинику после автомобильной аварии. Его психотерапевт предлагает искать причины его проблем в прошлом. Тогда он вспоминает о своем детстве, которое он проводил на постоянных съемках и прослушиваниях и в дешевом мотеле вместе со своим отцом, пьяницей и бывшим клоуном. Его играет сам ЛаБаф. В итоге вышло этакое кино, выросшее из терапии и превратившееся в терапию само по себе. "Неограненные драгоценности" Неоднозначный, но, безусловно, любопытный фильм братьев Сэфди, который разделил критиков на два противоположных лагеря: одни называют его шедевром, другие — полнейшей ерундой и тратой времени. Но в любом случае нужно посмотреть картину самому, чтобы решить, к какому же из лагерей примкнуть. "Неограненные драгоценности" — настоящий бенефис Адама Сэндлера, который, вопреки обыкновению, снялся не в очередной второсортной американской комедии, а решил продемонстрировать свои очень даже неплохие драматические таланты (если вам по душе серьезный Сэндлер, можно посмотреть "Истории семьи Майровиц" и "Любовь, сбивающую с ног"). В триллере братьев Сэфди он играет ювелира Говарда Ратнера, типичного дельца, который готовится провернуть самую крупную сделку в своей жизни — продать на аукционе редкие неограненные черные опалы. Но что-то все время идет не так: за Говардом бегают многочисленные кредиторы и родственники, а он бегает от них, постоянно крича на кого-то в телефон. Ко всему этому добавляются игроки НБА, недовольная жена, требующая развода, и любовница, которая постоянно норовит сбежать от него к кому-то материально более благополучному.

Описание Кадр из фильма "Неограненные драгоценности" © Courtesy Netflix

Кадры отсвечивают холодным светом фильмов из 80-х (и вообще постоянно кажется, что мы в восьмидесятых, но на дворе как бы 2012 год), изображение рябит, зернится и распадается на пиксели, все персонажи говорят одновременно, а электронная психоделическая музыка не умолкает ни на секунду. В фильме нет ни одного положительного героя, поэтому смотреть его, чтобы проникнуться к кому-то сочувствием или даже заинтересоваться дальнейшей судьбой действующих лиц, нет никакого смысла. Сэфди умело манипулируют зрителем, переворачивая привычные сюжетные ходы с ног на голову, а концовка картины опустошает и оставляет после себя неприятное послевкусие. "Меня зовут Долемайт" Триумфальное возвращение Эдди Мёрфи в большое кино. Он играет афроамериканскую версию Томми Вайсо (создателя самого лучшего худшего фильма в мире — "Комнаты". Если вы не в курсе, историю создания этого шедевра можно узнать в художественном изложении Джеймса Франка в фильме "Горе-творец") — Руди Рея Мура, стендапера и режиссера-любителя, снявшего в семидесятые серию самопальных блэксплуатейшн-фильмов. "Меня зовут Долемайт" получился блэксплуатейшном про блэксплуатейшн, но самоирония ему помогает.

Описание Кадр из фильма "Меня зовут Долемайт" © François Duhamel/Netflix

Руди работает в магазине пластинок и безуспешно пытается выпустить свою и наконец-то стать популярным, однако решение его проблемы приходит с совершенно другой стороны. Он вдохновляется уличным фольклором чернокожего населения Лос-Анджелеса и создает себе альтер эго — сутенера Долемайта. Он ходит по местным барам и к невероятному удовольствию местной публики читает ужасно неприличные стихи. Однако его попытка проигрывать запись выступлений по радио не вызывает ни у кого восторга. Тогда он решает обратить свой взор на кинематограф: кино в то время (да и в наше тоже) не учитывало интересы и вкусы афроамериканского населения. Устав смотреть в кинотеатрах на несмешных белых людей, Ренди решил снять свой фильм. По всем показателям любительские съемки должны были закончиться катастрофой, но в итоге герой достиг того, чего так желал, — популярности и признания. Документальные фильмы "Страна меда" Проникновенный фильм о человеческом одиночестве и пренебрежении. Режиссеры Тамара Котевска и Любомир Стефанов рассказывают о пчеловоде Хатидзе Муратовой, которая живет вместе со своей старенькой мамой в безлюдной, практически заброшенной деревне где-то в Македонии. Живут они очень скромно: Хатидзе внимательно относится к своим пчелам, никогда не нарушает законов природы и берет от нее по минимуму, чтобы хватило ей и маме на пропитание. Фильм снят в стиле "мухи на стене" и "синема верите", то есть героиня живет своей собственной жизнью, как будто съемочной группы вокруг нее не существует. Первая треть картины — это интимный портрет женщины, которая давно оставила надежду обрести свою семью, хотя и не может не задаваться вопросом, что было бы, если бы она все-таки смогла вырваться из этой деревни в большой мир. Ее одиночество нарушается турецкой многодетной семьей скотоводов: она по-хозяйски устраивается по соседству с небольшим домиком пчеловода и ее подопечными. Отец семейства начинает интересоваться ее ремеслом, и Хатидзе простодушно раскрывает ему все свои секреты. Режиссеры на контрасте показывают два совершенно разных отношения к нашей планете: добрая и бескорыстная Хатидзе уважает всех живых существ и соблюдает природный баланс, в то время как ее жадные и беспечные соседи, как неприятная, но очень точная метафора всего человечества, опустошают все на своем пути.

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"Страна меда" стал первым фильмом в истории, номинированным сразу в двух категориях кинопремии "Оскар": как лучший документальный и лучший международный фильм. "Американская фабрика" Фильм Джулии Райхерт и Стивена Богнара тоже был номинирован на "Оскар" и в итоге стал лучшим по версии Киноакадемии. В 2010 году завод когда-то могущественной компании General Motors в Огайо закрывается, оставляя без работы и какой-либо надежды на благополучную жизнь десять тысяч работников. Однако через несколько лет в город приходит китайский миллиардер, который решает занять пустующий завод и открыть там филиал своей компании по производству стекла. Он дарит надежду синим воротничкам. Они снова приходят на давно знакомый завод, но несмотря на то, что он вроде как стоит на прежнем месте, такое ощущение, что он и все его сотрудники переносятся в Китай.

Описание Кадр из фильма "Американская фабрика" © Courtesy of Netflix

Режиссеры документируют болезненное и непростое столкновение двух культур, которые сначала дружелюбно, а потом все более и более напряженно пытаются приноровиться друг к другу. Китайцы не могут понять, почему американцы такие медленные и зачем им выходные, в то время как американцы подумывают о том, чтобы присоединиться к профсоюзу. Бывшая империя обращается за помощью к тем, кто раньше был для нее одной большой страной-фабрикой, и если десятки лет назад Америка пришла в Китай и дала толчок для развития местной промышленности, в новом веке мы наблюдаем обратную ситуацию. "Американская фабрика" — трагичный и одновременно забавный рассказ об отношениях работников и работодателей в условиях глобализованного мира. "Джим и Энди: Другой мир" Вы смотрели фильм "Человек на Луне" Милоша Формана? Даже если нет, обязательно посмотрите "Джим и Энди: Другой мир", рассказывающий о том, как делался этот фильм. Знание матчасти здесь абсолютно необязательно. Главный протагонист — бородатый Джим Керри с мягким все понимающим взором, который возвращается на двадцать лет назад, во времена, когда он был одним из самый успешных актеров мира. Тогда он уже снялся в своих самых известных фильмах: "Эйс Вентура: розыск домашних животных", "Маска", "Тупой еще тупее" и "Шоу Трумана", заработал миллионы долларов и принял предложение Формана сыграть эксцентричного, культового артиста и комедианта Энди Кауфмана.

Описание Кадр из фильма "Джим и Энди: Другой мир" © Netflix

На период съемок Керри решил не просто сыграть Кауфмана, а стать им, что превратило съемочный процесс в сюрреалистический кошмар. Актер настолько вжился в роль, что действительно стал Кауфманом и не только для своих коллег, но и для родственников артиста. Наблюдая за этим безобразием, ставшим реальной жизнью для десятка людей, мы то и дело возвращаемся к Керри, который вспоминает о той особой, практически магической связи между ним и его персонажем, и иногда выдает такие глубокие вещи, что становится не по себе. Сериалы Мы уже рассказали вам про новый сезон "Мира Дикого Запада" и мини-сериал HBO "Заговор против Америки" о том, что было бы, если бы США симпатизировали Гитлеру, а также про третий сезон исторический эпопеи "Вавилон-Берлин". Про его съемки можно почитать здесь. Но если карантин затянулся, предлагаем вам на выбор еще парочку отличных шоу. "Шучу" Когда Джим Керри пробовался на самую грустную роль в его карьере в фильме Мишеля Гондри "Вечное сияние чистого разума", режиссер сказал ему: "Ты такой поломанный, но такой красивый. Пожалуйста, оставайся таким, пока мы не закончим съемки". Это объясняет не только суровые и иногда бесчеловечные законы, по которым существует киноиндустрия, но и специфику отношений Гондри и Керри. Спустя много лет они решили поработать снова, на этот раз над сериалом "Шучу", тоже невероятно грустным, но при этом и очень смешным.

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Керри играет Джеффа Пикирилло, или Мистера Пиклза, — ведущего популярного во всем мире детского шоу, который очень напоминает Фреда Роджерса (если вы ничего не знаете про Роджерса, вам поможет документальный фильм "Будешь ли ты моим соседом?" и художественный с Томом Хэнксом "Прекрасный день по соседству". Оба прекрасные). Мистер Пиклз — настоящий моральный ориентир не только для американской нации, но для всего мира — переживает не самые лучшие времена: у него умирает сын, брак разваливается, он переезжает в холостяцкую квартиру и заодно покупает дом по соседству с женой, надеясь ее все-таки вернуть. Однако у той довольно быстро появляется новый парень, а второй сын испытывает на себе все прелести подросткового возраста, начинает курить и игнорировать отца. Джефф решает, что пора говорить о серьезных темах на детском телевидении, и хочет рассказать детям о смерти. Но глава шоу и по совместительству его отец категорически против этой идеи. Керри полностью погружается в драматическую роль (не без доли его привычного юмора), и вместе с любимыми Гондри игрушечными декорациями, с помощью которых он создает мир детского шоу, "Шучу" становится по-настоящему уникальным сериалом, где дети — как взрослые, а взрослые — как дети. Это настоящие эмоциональные горки: в одной серии он может рассмешить, а потом тут же заставить плакать, а с помощью кукол и бумажных домиков — преподать важный жизненный урок. "Шоу шефа" Некоторые знают Джона Фавро как молодого человека Моники из "Друзей" — миллионера, решившего стать чемпионом по борьбе без правил. Но с тех пор актер успел удариться в режиссуру, снять "Железного человека" и стать главным в Disney по так называемым live action movies. Именно под его руководством были созданы "Книга джунглей" и новый "Король Лев". Но, наверное, самый дорогой его сердцу проект — небольшой, но очень обаятельный фильм "Повар на колесах", где он играет шефа, который решает бросить свою успешную карьеру и купить фудтрак. Чтобы научиться готовить как настоящий профессионал, Фавро обратился за помощью к Рою Чоу, владельцу невероятного успешного тако-трака "Коги" в Лос-Анджелесе. С тех пор они начали дружить, готовить вместе и сделали об этом шоу.

Описание Кадр из "Шоу Шефа" © Courtesy of Netflix