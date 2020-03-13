"Мир Дикого Запада" уходит в реальность: чего ждать от третьего сезона

Прошло больше года (16 месяцев, если точнее) с момента выхода неоднозначного второго сезона одного из самых загадочных и масштабных сериалов современности. Многие фанаты шоу не оценили хитроумную игру его создателей — просмотр сериала с его временными прыжками, кучей героев и просто непробиваемой загадочностью, где все было не тем, чем кажется, превратился не в развлечение, а в настоящую работу. Продолжение шоу выходит на канале HBO 15 марта, а в России его можно будет посмотреть на сервисе "Амедиатека" с 16 марта.
Начинать смотреть новые эпизоды, если не помнишь предыдущих, особо нет смысла, а забыть многочисленные перипетии второго сезона довольно просто. Как отметил шоураннер Джонатан Нолан, в конце последней серии они хотели максимально, не побоюсь этого слова, обнулить сериал и начать его третью главу практически с чистого листа. Он подчеркнул, что для них каждый сезон — это самостоятельная глава, как франшиза в кино, поэтому на большинство вопросов, которые они ставят в начале, они стараются ответить в конце. По его мнению, оставлять зрителя в неведении на долгие полтора года — уже не комильфо.
Шоуранеры обещают, что третий сезон будет меньше похож на угадайку и больше сосредоточится на истории андроидов и их создателей. Он, кстати, получился короче, чем предыдущие главы шоу: он состоит из восьми серий вместо десяти. Но все-таки, что же произошло во втором сезоне?
Освежаем предыдущие серии
В позапрошлом году много чего произошло, но вспомнить какие-то подробности тяжеловато. Итак, большинство андроидов или умирают, или переносятся на Возвышенность с помощью Долорес (Эван Рэйчел Вуд). Пути людей и роботов сходятся в Долине за пределом: в схватке с Делосом погибает Мейв (Тэнди Ньютон), а Бернард (Джеффри Райт) убивает Долорес, правда, после того как Шарлотта (Тесса Томпсон) убивает Элси (Шеннон Вудворд), Бернард передумывает насчет Долорес и помещает ее в созданное им тело Шарлотты. Та, в свою очередь, использует эту возможность, чтобы убить настоящую Шарлотту, а заодно всю команду Делоса. Бернарда она тоже убивает, правда, когда оказывается в доме Арнольда, она воссоздает не только свое тело, но и его, зная при этом, что он будет противостоять ее попыткам уничтожить человечество. Также она прихватывает с собой пять "жемчужин" с сознанием андроидов, но каких точно — мы не знаем. А еще в прологе мы видим, как Человек в черном (Эд Харрис) прибывает в Горнило, находящееся вроде как в далеком будущем, где его собеседует его дочь Эмили, которую он убил.
Довольно сложно описать сумбурность финального эпизода, но один факт остается непреложным — Долорес отправляется с пятью андроидами в реальный мир, так что русскоязычное название сериала "Мир Дикого Запада" становится совсем неактуальным. Про парк, в котором существовали герои два сезона (хоть и с определенными вариациями), можно забыть. Создатели шоу представляют зрителям совершенно новую вселенную.
Так что же будет дальше?
"После двух сезонов, в которых мы рассказывали об андроидах, мы решили, что теперь нужно поговорить о человечестве… Если траектория технологического прогресса продолжит развиваться в том же направлении, как мир будет выглядеть через 30 лет?" — рассказывает Нолан.
Герои переносятся в реальный мир — Лос-Анджелес будущего, который в итоге оказывается ничем не лучше виртуального. Может, даже хуже, потому что все в нем происходит на самом деле, хотя, как и в симуляции, управляется кем-то там наверху.
Те же, кто не может существовать по заранее заданным схемам, становятся изгоями. Как, например, новый персонаж в исполнении звезды сериала "Во все тяжкие" Аарона Пола. Он играет ветерана, который днем работает на стройке, а вечером заходит в приложение, предлагающее ему целую россыпь странных подработок (чаще всего нелегальных). Одна из этих подработок ведет его к Долорес. Знакомство с ним дает ей понять, что человечество не ограничивается гостями из симуляции.
В новом сезоне сериал окончательно уходит от тематики Дикого Запада и становится более приближенным к привычной научной фантастике в стиле "Бегущего по лезвию". Правда, создатели шоу все-таки остаются верными себе и помещают еще одну сюжетную линию в новый парк. Мейв и Шарлотт оказываются в мире, сильно напоминающем фашистскую Италию времен Второй мировой войны. "Но они же умерли!" — скажете вы. Видимо, не совсем.
К Аарону Полу и старым героям присоединятся Венсан Кассель, хип-хоп исполнитель Скотт Мескади, более известный как Kid Cudi, бывший футболист Маршон Линч и Лина Уэйт. Какова их роль в новом сезоне, пока неизвестно. Также не пропустите во второй серии камео создателей "Игры престолов" Дэвида Бениоффа и Д.Б. Уайсса.
Будет ли продолжение?
Будущее сериала, как и многочисленные тайны его сюжета, туманно, но, по словам Нолана, у них есть надежда на четвертый и пятый сезоны. Более того, они уже даже знают, как должно закончиться шоу. Как отметила шоуранер Лиза Джой, они придумали концовку, еще когда писали пилот. "Каждый сезон мы пытались рассказать как отдельную главу общей истории, а затем открыть дверь в новую главу… Главный вопрос сериала — что же случится с новой формой жизни? Так что, я думаю, было бы безответственно оставить его без ответа, поэтому мы всегда держали его в уме".
Тамара Ходова