"Мир Дикого Запада" уходит в реальность: чего ждать от третьего сезона

Прошло больше года (16 месяцев, если точнее) с момента выхода неоднозначного второго сезона одного из самых загадочных и масштабных сериалов современности. Многие фанаты шоу не оценили хитроумную игру его создателей — просмотр сериала с его временными прыжками, кучей героев и просто непробиваемой загадочностью, где все было не тем, чем кажется, превратился не в развлечение, а в настоящую работу. Продолжение шоу выходит на канале HBO 15 марта, а в России его можно будет посмотреть на сервисе "Амедиатека" с 16 марта. Начинать смотреть новые эпизоды, если не помнишь предыдущих, особо нет смысла, а забыть многочисленные перипетии второго сезона довольно просто. Как отметил шоураннер Джонатан Нолан, в конце последней серии они хотели максимально, не побоюсь этого слова, обнулить сериал и начать его третью главу практически с чистого листа. Он подчеркнул, что для них каждый сезон — это самостоятельная глава, как франшиза в кино, поэтому на большинство вопросов, которые они ставят в начале, они стараются ответить в конце. По его мнению, оставлять зрителя в неведении на долгие полтора года — уже не комильфо.

Описание Кадр из сериала "Мир Дикого Запада" © Пресс-служба Амедиатеки

Шоуранеры обещают, что третий сезон будет меньше похож на угадайку и больше сосредоточится на истории андроидов и их создателей. Он, кстати, получился короче, чем предыдущие главы шоу: он состоит из восьми серий вместо десяти. Но все-таки, что же произошло во втором сезоне? Освежаем предыдущие серии В позапрошлом году много чего произошло, но вспомнить какие-то подробности тяжеловато. Итак, большинство андроидов или умирают, или переносятся на Возвышенность с помощью Долорес (Эван Рэйчел Вуд). Пути людей и роботов сходятся в Долине за пределом: в схватке с Делосом погибает Мейв (Тэнди Ньютон), а Бернард (Джеффри Райт) убивает Долорес, правда, после того как Шарлотта (Тесса Томпсон) убивает Элси (Шеннон Вудворд), Бернард передумывает насчет Долорес и помещает ее в созданное им тело Шарлотты. Та, в свою очередь, использует эту возможность, чтобы убить настоящую Шарлотту, а заодно всю команду Делоса. Бернарда она тоже убивает, правда, когда оказывается в доме Арнольда, она воссоздает не только свое тело, но и его, зная при этом, что он будет противостоять ее попыткам уничтожить человечество. Также она прихватывает с собой пять "жемчужин" с сознанием андроидов, но каких точно — мы не знаем. А еще в прологе мы видим, как Человек в черном (Эд Харрис) прибывает в Горнило, находящееся вроде как в далеком будущем, где его собеседует его дочь Эмили, которую он убил. Довольно сложно описать сумбурность финального эпизода, но один факт остается непреложным — Долорес отправляется с пятью андроидами в реальный мир, так что русскоязычное название сериала "Мир Дикого Запада" становится совсем неактуальным. Про парк, в котором существовали герои два сезона (хоть и с определенными вариациями), можно забыть. Создатели шоу представляют зрителям совершенно новую вселенную. Так что же будет дальше? "После двух сезонов, в которых мы рассказывали об андроидах, мы решили, что теперь нужно поговорить о человечестве… Если траектория технологического прогресса продолжит развиваться в том же направлении, как мир будет выглядеть через 30 лет?" — рассказывает Нолан.

Описание Кадр из сериала "Мир Дикого Запада" © Пресс-служба Амедиатеки

Герои переносятся в реальный мир — Лос-Анджелес будущего, который в итоге оказывается ничем не лучше виртуального. Может, даже хуже, потому что все в нем происходит на самом деле, хотя, как и в симуляции, управляется кем-то там наверху.

При взгляде на людей, живущих в этой мрачной антиутопии, становится понятно, что они не так уж сильно отличаются от андроидов и завидовать их участи нет смысла. Вся их жизнь идет по заданной кем-то траектории и управляется с помощью программ. Если сейчас алгоритмы дают нам безобидные рекомендации о том, что лучше послушать или посмотреть, то в будущем, по версии создателей сериала, они могут диктовать нам, как жить, во что верить и что думать

Те же, кто не может существовать по заранее заданным схемам, становятся изгоями. Как, например, новый персонаж в исполнении звезды сериала "Во все тяжкие" Аарона Пола. Он играет ветерана, который днем работает на стройке, а вечером заходит в приложение, предлагающее ему целую россыпь странных подработок (чаще всего нелегальных). Одна из этих подработок ведет его к Долорес. Знакомство с ним дает ей понять, что человечество не ограничивается гостями из симуляции. В новом сезоне сериал окончательно уходит от тематики Дикого Запада и становится более приближенным к привычной научной фантастике в стиле "Бегущего по лезвию". Правда, создатели шоу все-таки остаются верными себе и помещают еще одну сюжетную линию в новый парк. Мейв и Шарлотт оказываются в мире, сильно напоминающем фашистскую Италию времен Второй мировой войны. "Но они же умерли!" — скажете вы. Видимо, не совсем.

Описание Кадр из сериала "Мир Дикого Запада" © Пресс-служба Амедиатеки