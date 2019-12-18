Эффект дежавю: почему когда мы смотрим "Звездные войны", мы смотрим один и тот же фильм

В четверг в России выходит заключительная часть космической оперы "Звездные войны", которая завершает так называемую девятисерийную "Сагу Скайуокера". Джордж Лукас задумал три трилогии, каждая из которых должна была выходить через несколько десятков лет после предыдущей, еще в конце семидесятых и даже написал для них так называемый тритмент (краткое содержание истории, своеобразная выжимка сценария). Таким образом, у фильмов появилась довольно непростая хронология — история начиналась с середины, с четвертого эпизода, объясняя предысторию героев по ходу действия, и заканчивалась седьмой частью с крушением Империи и победой над силами зла. Съемки первой картины ("Звездные войны. Эпизод IV: Новая надежда") были сопряжены с таким стрессом, что Лукас отдал два остальных фильма в руки другим режиссерам и оставил себе роль сценариста и продюсера, а к окончанию съемок всей трилогии и вовсе отказался от идеи продолжения. Однако технологический прогресс и новые возможности компьютерной графики, которые появились в девяностых, были слишком соблазнительны, поэтому Лукас не удержался и взялся за трилогию приквелов и даже вернулся в режиссерское кресло через 22 года после выхода первого фильма.

Описание Кадр из фильма "Звездные войны: Последние джедаи" © Disney

Правда, уже во время работы над второй трилогией он все больше утверждался в мысли, что она станет заключительной. Но это предположение снова оказалось ошибочным — в 2012 году он продал Lucasfilm аналогу империи в современном кинопроизводстве, компании Disney, и окончательно отошел от дел. Хотя у него и были свои идеи насчет трилогии сиквелов, Джей Джей Абрамс, которому поручили возродить "Звездные войны", получил официальное разрешение Disney написать свою собственную историю. Она в итоге оказалась удачной переработкой оригинальной трилогии в новой упаковке, что пришлось по вкусу фанатам. Абрамс взял уже готовые темы, созданные Лукасом много лет назад, и повторил их в своем фильме. В этом, по сути, нет ничего страшного, так как за много лет франшиза создала свой микрокосм с классическими сюжетными тропами и приемами. И хотя Лукас в каждом новом эпизоде показывал нам новые неизведанные уголки Вселенной, все-таки во всех частях можно найти темы, которые рефреном повторяются из фильма в фильм. Сложные отношения с родителями Кажется, что за умение управлять Силой джедаям приходится расплачиваться не очень хорошими отношениями в семье. Так, у Энакина Скайуокера есть мама Шми, но нет отца. По ее словам, она "просто забеременела" мальчиком. Тем самым Лукас намекает на непорочное зачатие, а джедай Квай Гон-Джинн окончательно убеждается в том, что Энакин — избранный, который восстановит баланс Силы. Он забирает ребенка у несчастной матери, и их семья воссоединяется только перед самой смертью Шми. Сына Энакина, Люка, отправляют жить со сводным братом своего отца Оуэном Ларсом, и он находится в полном неведении о своих родителях. Только через много лет в знаменитой сцене в "Звездных войнах. Эпизод V: Империя наносит ответный удар" он узнает, что его отец — Дарт Вейдер. А родители Рей и вовсе продали ее в рабство, хотя об этом нам сообщает Кайло Рен, а ему не очень-то стоит доверять. Поэтому вполне может быть, что Абрамс расскажет нам о настоящем происхождении героини в заключительной серии.

Описание Кадр из фильма "Звёздные войны: Пробуждение силы" © Disney

Богом забытые планеты Все вышеперечисленные герои росли на пустынных планетах на задворках Вселенной, где заправляют контрабандисты, преступники и мошенники. Так, Энакина и его маму находят на планете Татуин, расположенной вдалеке от популярных галактических маршрутов, что делает ее идеальной для разного рода нелегальных активностей. Туда же отправляют только что родившегося Люка, где он впоследствии будет работать на своего дядю и встретит Оби Вана Кеноби, отошедшего от дел. Практически на такой же планете только с другим названием, Джакку, живет и работает Рей в ожидании своих родителей. В противоположность пустынным планетам, где обитают будущие джедаи, обиталища повстанцев всегда изобилуют зеленью, а имперцы предпочитают строить свои собственные планеты, населенные клонами и роботами.

Описание Кадр из фильма "Звездные войны: Пробуждение силы" © Disney

Республика, Империя и повстанцы Вся история "Звездных войн" — это противостояние двух политических систем. В первых по счету эпизодах мы видим, как от Республики, управляемой Галактическим сенатом, начинает отпочковываться нечто. Это нечто впоследствии станет Первой Галактической Империей, возглавляемой бывшим сенатором Палпатином, или лордом ситхов Дартом Сидиусом. Республика падет, и ее место займет повстанческий альянс, который будет сражаться против Империи. К концу шестого эпизода Империя капитулирует перед Новой Республикой. Однако, судя по распорядку сил в "Звездных войнах: Пробуждение силы", демократия во Вселенной не приживается. Джей Джей Абрамс возвращает все к прежней точке отсчета, с которой начался четвертый эпизод в 1977 году: Империю сменил Первый Орден, ему противостоит Сопротивление — войска бывшего Альянса Повстанцев.

Описание Кадр из фильма "Звездные войны: Пробуждение силы" © Disney

Природа Силы Согласно придуманной Лукасом религии, всю Вселенную пронизывает Сила. Некоторые наделены способностью почувствовать ее, и если джедаи хотят слиться с Силой воедино, то ситхи пытаются управлять ею и подчинить своей воле. Поэтому как государства противостоят друг другу, так и светлая и темная стороны Силы постоянно пытаются перетянуть кого-нибудь себе в лагерь. Во второй трилогии мы видим расцвет джедаев, когда их боялись и уважали, и их постепенный закат вместе с Республикой. Люк Скайуокер живет в мире, где религия джедаев — скорее миф, чем само собой разумеющийся факт, но постепенно во Вселенную возвращается вера как в Силу, так и в воинов, которые ее чувствуют. Однако Абрамс снова все обнуляет в начале последней трилогии: для того чтобы восстановить баланс Силы, Сопротивлению нужен Люк, но он бесследно исчез. Причина его исчезновения — еще один рефрен "Звездных войн". Сначала Энакин Скайуокер предал своего учителя Оби Вана Кеноби и перешел на сторону ситхов, приняв имя Дарт Вейдер. Как мы узнаем из последних двух фильмов, из Люка учителя тоже не вышло — его ученик Кайло Рен, в миру Бен Соло, сын Хана и Леи, восстал против мастера и убил всех остальных учеников. А граф Дуку во второй трилогии, один из сильнейших джедаев в галактике и ученик Йоды, восстал против Республики и переметнулся на темную сторону Силы.

Описание Кадр из фильма "Звёздные войны: Пробуждение силы" © Disney

Звезду смерти всегда уничтожают Звезда смерти, наверное, самый неудачливый персонаж из киновселенной Лукаса. Если в фильме есть рукотворная планета Империи, можно быть уверенным, что она не жилец. Ее уничтожают войска повстанцев с помощью Люка Скайуокера и Хана Соло в самом первом фильме, но к шестому эпизоду ее снова отстраивают, правда, ненадолго — в конце ее, конечно же, взрывают. В перезапуске Абрамса нет Звезды смерти, зато есть база Старкиллер. Это, собственно, та же самая Звезда смерти, только больше: она такая же круглая, черная и тоже уничтожает планеты. Правда, если первая могла уничтожить целую звезду за несколько секунд, гораздо большему по размерам Старкиллеру нужно сначала напитаться энергией солнца. Даже странно — вроде огромная и новая, но тем временем менее эффективная. В любом случае к концу седьмого эпизода ее тоже взорвут. Даже в первом эпизоде, где Звезду смерти еще не построили, в конце уничтожат корабль Торговой федерации, который до боли ее напоминает.

Описание Кадр из фильма "Звездные войны: Пробуждение силы" © Disney

Кто-то обязательно падает в шахту Когда Дарт Вейдер сообщает Люку Скайуокеру печальные новости о его происхождении, тот предпочитает упасть в шахту, чем продолжать этот разговор. Когда же он все-таки возвращается к отцу, чтобы его вразумить и вернуть на светлую сторону Силы, тот в итоге отводит его к Палпатину. Но когда тот начинает пытать Люка, Дарт Вейдер не выдерживает и скидывает Императора в шахту. В первом эпизоде молодой Оби Ван практически падает туда же, но в результате скидывает в нее ученика Палпатина. Та же судьба, к сожалению, ждет и Хана Соло, которого убьет его же собственный сын Бен Соло.

Описание Кадр из фильма "Звездные войны: Пробуждение силы" © Disney