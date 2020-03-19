Конкурс молодых музыкантов "Евровидение" в Загребе отложили из-за коронавируса

ЖЕНЕВА, 19 марта. /ТАСС/. Европейский вещательный союз (ЕВС) отложил проведение конкурса "Евровидение" для молодых музыкантов, который планировалось провести 21 июня в Загребе (Хорватия), на более поздний срок в связи с пандемией коронавируса. Об этом ЕВС сообщил в четверг в своем Twitter.

Подчеркивается, что ЕВС совместно с Хорватским радио и телевидением "с большим сожалением принял решение отложить проведение конкурса "Евровидение" для молодых музыкантов 2020 года, что обусловлено нынешней ситуацией, касающейся пандемии COVID-19". Новая дата проведения соревнования пока не называется.

Эти конкурсы проводятся с 1982 года с периодичностью раз в два года. В них участвуют музыканты в возрасте до 19 лет. В 2018 году победителем стал российский пианист и композитор Иван Бессонов.

18 марта ЕВС объявил об отмене в связи с пандемией COVID-19 песенного конкурса "Евровидение", который должен был пройти с 12 по 16 мая в концертном зале Ahoy ("Ахой") в Роттердаме. Россию на нем должна была представлять группа Little Big с песней Uno.