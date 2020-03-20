Уход в онлайн: московские театры продолжают работать в условиях карантина

Труппа Театра им. Пушкина состоит из 60 человек, и те, кто не занят в репетициях, пережидают карантин дома. По словам Писарева, театр старался входить в положение артистов, которые остерегались приходить на репетиции. "Люди думают о своих родственниках, о пожилых родителях, которые у них дома, боятся притащить инфекцию", - пояснил он.

В перерыве актеры и постановочная труппа протирают руки антисептическими средствами. "Сейчас мы сняли маски, но бегаем моем руки. Нервозность, конечно, присутствует, ситуация новая для нас", - признается худрук.

Зрительские ряды партера накрыты тканью. Оба спектакля репетируют 12 человек. "Артисты никуда не спешат, у них тоже отменились съемки, антрепризные спектакли", - рассказал Писарев.

На основной сцене идет репетиция. Как рассказал ТАСС художественный руководитель театра Евгений Писарев, на данный момент они работают над двумя спектаклями. Режиссер Данил Чащин готовит постановку "Обычный конец света", премьера которой намечена на 3 мая. Сам же Писарев репетирует спектакль "Ложные признания" по французской пьесе Пьера де Мариво с Викторией Исаковой и Федором Левиным в главных ролях, который планировалось представить зрителям 1 апреля. "Мы хотим довести до ума репетиционную и техническую часть создания спектакля, костюмы, декорации. А премьера уже когда состоится, <...> сыграем в мае, нет - осенью", - поделился худрук театра.

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Московские театры, согласно распоряжениям мэра города Сергея Собянина и Министерства культуры РФ о мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции, отменили постановки с 17 марта по 10 апреля. Для зрителей театры закрыты, но труппы продолжают репетировать и создавать онлайн-проекты о том, как проходит их жизнь в условиях самоизоляции.

При этом он рассказал об артистах, которые, несмотря на риск заражения, продолжают работать. "Есть артисты старшего поколения, такие как Вера Алентова и Борис Дьяченко, которые находятся в зоне риска в связи с возрастом, но при этом они больше всего не хотят потерять работу и возможность репетировать", - отметил собеседник агентства.

Исполнитель главной роли в постановке "Ложные признания" Федор Левин в беседе с ТАСС поделился, что появившееся дополнительное время для репетиций оказалось полезным. "Времени всегда не хватает перед премьерой, артисты паникуют, всегда не хватает недельки. А тут есть даже больше, это радостно", - сказал он. С ним согласился помощник режиссера Владимир Зиберев, он добавил, что отменились все антрепризы, вся сторонняя работа и другая занятость. "Есть возможность глубже погрузиться в этот материал", - подчеркнул он.

Финансовый вопрос

Ситуация с распространением новой инфекции обернулась для театра ущербом в десятки миллионов в связи с отменой гастролей, возвратом почти полностью проданных билетов на месяц вперед.

Писарев обратил внимание, что эта ситуация сильно ударит по зарплатам сотрудников. "Средняя зарплата в театре порядка 85 тыс. рублей. Государством гарантирована зарплата от 16 до 22 тыс. рублей. Наш основной доход - от продажи билетов на спектакли. Конечно, у нас есть какая-то подушка, но ее хватит единожды выплатить зарплату всем сотрудникам, их 300 человек", - пояснил он.

Отмененные мероприятия Министерство культуры РФ рекомендовало восполнить представлением проектов в онлайн-режиме. По мнению Писарева, онлайн-трансляции спектаклей не могут полностью компенсировать зрителю просмотр в театре. "Это имеет смысл, когда в зале сидит публика. Это отличает телеспектакль от фильма, мы видим публику, слышим реакцию, дыхание. Сейчас снимать спектакли и показывать без публики я не вижу смысла", - считает он.

Однако театр планирует создавать для аудитории онлайн-проекты другого формата. "Мы задумали некоторые онлайн-проекты, связанные с новыми специально подготовленными акциями. Мы начнем с 27 марта. Мы собирались сделать Ночь в театре, она должна была быть посвящена Великой Отечественной войне, рассказывать о жизни театров во время войны. Мы провести акцию не можем, но планируем транслировать ее онлайн", - рассказал Писарев, добавив, что есть также идеи онлайн-читок стихов и прозы Пушкина.

Подготовка к онлайн-премьере

Активную работу продолжает Московский театр на Таганке, 29 марта он представит зрителям онлайн-премьеру спектакля "Снегурочка" в постановке Дениса Азарова. "У нас ничего не сокращается, театр работает также <…> Сейчас ведутся репетиции, дорабатываются костюмы, все художественно-постановочные цеха, артисты, режиссер, композитор - все в театре репетируют", - рассказала ТАСС пресс-атташе театра Егор Хлыстов.

По его словам, театр по возможности помогает зрителям решить вопросы, возникшие из-за отмены показов. "Мы не только возвращаем все билеты зрителям, но театр несет на себе комиссии билетных агентов. Идет также работа со зрителями, которые заваливают нас письмами о возврате. Всем стараемся помогать, - пояснил он. - Мы уплотнили афишу мая. Постарались добавить спектакли в мае, чтобы было два показа "Суини Тодда" с Ларисой Долиной, а не один".

Тем не менее, в театре финансовая ситуация также усложнилась, и было принято решение запустить механизм добровольного пожертвования. "Мы сторонники хорошего качества, поэтому на съемках спектакля будет несколько камер, HD-трансляция. Делая контент онлайн, мы тоже тратимся финансово в том числе, - указал Хлыстов. - Важно дать возможность человеку поддержать нас, потому что это единственное, что поможет нам продолжать свою деятельность".

Со своей стороны театр готов пойти навстречу зрителям и скорректировать цены билетов на майский репертуар. "Театр понимает, что за время распространения коронавирусной инфекции у многих категорий населения будет снижение средств, перебои с зарплатами. Майскую ценовую политику репертуара, где это возможно, мы сделаем максимально щадящей", - обещал пресс-атташе театра.

Онлайн-флешмоб и новые трюки

Карантин ударил по планам Московского театра мюзикла, где совсем недавно - 5 марта - с успехом прошла премьера совместной с канадским театром-цирком "7 пальцев" постановки "ПраймТайм". "Билеты на мюзикл были практически раскуплены до конца блока показов, и теперь мы предлагаем зрителям другие даты - уже в следующем блоке", - сообщил ТАСС директор Театра мюзикла Александр Новиков.

"Пока же мы запустили в соцсетях проект "Театр мюзикла на карантине", где актеры исполняют различные номера из наших спектаклей, - отметил он. - И даже устроили своего рода флешмоб: артисты по строчке, совместно поют "шлягерную" арию Лесничего из "Все о Золушке". В рамках этого же проекта Ефим Шифрин прочитал отрывок из пьесы Брехта "Добрый человек из Сычуани". Кроме того, труппа продолжает шлифовать свое мастерство: участник постановки "Принцесса цирка", акробат Валентин Четверкин "за время карантина освоил совершенно фантастический трюк", рассказали в театре.

Возможности дистанционного взаимодействия предлагает и "Гоголь-центр". Художественный руководитель театра Кирилл Серебренников выпустил видеоролик, где он "как эксперт по самоизоляции" дал советы по продуктивному времяпрепровождению. По его словам, изоляция - "прекрасное время разгрести хаос". "Для этого нужно четко разобрать свою жизнь по пунктам, <…> сконцентрироваться на вопросах "Кто есть я?" и "Что самое важное для меня в жизни?". Составить эти пункты, их список на какое-то время станет очень важным, сущностным путеводителем, инструкцией, как жить и что выбирать", - считает он.

В официальном профиле "Гоголь-центра" в Instagram артисты начали выходить в эфир и рассказывать, чем они занимаются, находясь в условиях карантина. Так, Александра Ревенко, вернувшаяся после премьеры "Декамерона" в Берлине, поделилась опытом, как оставаться в творческой и физической форме, находясь взаперти. В том числе сделала со зрителями зарядку, спела, почитала стихи.