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Распространение коронавируса нового типа

Кинотеатры сети "Каро" в Петербурге и Калининграде приостановят работу из-за коронавируса

Зрители получат деньги за приобретенные ранее билеты автоматически

ТАСС, 20 марта. Сеть "Каро" приостанавливает деятельность своих кинотеатров в Санкт-Петербурге и Калининграде в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, вызванной распространением коронавируса, об этом сообщает пресс-служба компании.

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"В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой сеть кинотеатров "Каро" приняла решение о временной приостановке деятельности своих кинотеатров в Санкт-Петербурге и Калининграде. Мы заботимся о благополучии наших гостей и считаем, что полумеры недопустимы, когда речь идет о здоровье и безопасности людей", - говорится в сообщении.

Как уточнили в сети кинотеатров, деньги за приобретенные ранее билеты вернутся зрителям автоматически. Руководство компании следит за развитием ситуации в каждом регионе и предпринимает необходимые меры, чтобы избежать распространения нового коронавируса.

О возобновлении работы кинотеатров "Каро" в Санкт-Петербурге и Калининграде будет объявлено дополнительно", - заключили в пресс-службе.

 

Теги
РоссияСанкт-ПетербургКалининградская областьРаспространение коронавируса нового типа
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