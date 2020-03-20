Испытания вакцины и экономические меры. Главное о коронавирусе за 20 марта

Распространение коронавируса нового типа

В Тунисе вводится чрезвычайное санитарное положение в связи с коронавирусом

Режим означает, что большинство тунисцев должны будут оставаться дома, покидать который они смогут только в случае крайней необходимости и вне времени действия комендантского часа

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