Испытания вакцины и экономические меры. Главное о коронавирусе за 20 марта

Россия
- Всего случаев — 253, из них новых — 54.
- Проводятся испытания шести вариантов вакцины.
- Банкам рекомендовано реструктурировать кредиты заразившихся коронавирусом россиян (о других мерах для поддержки потребителей и бизнеса читайте здесь). При этом Банк России не видит необходимости в введении прямых выплат гражданам.
- Федеральная налоговая служба даст отсрочку по уплате налогов на три месяца пострадавшим от коронавируса компаниям.
- Весенний призыв не будут переносить, в Вооруженных силах РФ не зарегистрировано ни одного случая заражения.
- МИД призвал россиян, застрявших за рубежом из-за коронавируса, выйти на связь.
- Из-за массового перехода на удаленку в России возможен дефицит ноутбуков.
- "Яндекс.Такси", "Яндекс.Еда" и "Яндекс.Лавка" формируют фонд, направленный на финансовую поддержку водителей и курьеров.
Москва
- Всего зараженных — 131, новых случаев — 33.
- В Cети распространили информацию о том, что в столицу не пропускают водителей с подмосковной регистрацией, ГУ МВД России по Московской области ее опровергло.
- Возможность закрытия столицы на карантин не рассматривается, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Мир
- Всего — более 246 тыс. заражений, умерли — более 10 тыс.
- Первые случаи заражения подтверждены в Кабо-Верде, Нигере и на Гаити, полный список "зараженных" стран читайте здесь.
- В Париже впервые в истории закрылась базилика Сакре-Кёр (построена в 1875–1914 гг.).
- Жителям Калифорнии запретили покидать дома без необходимости. Выходить на прогулки, посещать магазины или больницы разрешено.
- Великобритания ввела запрет на экспорт 80 наменований медпрепаратов, в списке — адреналин, инсулин, парацетамол и морфин. Правительство страны готовится запретить работу пабов, ресторанов, спортзалов и кинотеатров. Руководство Национальной системы здравоохранения Англии и Уэльса попросило уволившихся врачей и медсестер возобновить практику.