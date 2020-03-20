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Распространение коронавируса нового типа

Испытания вакцины и экономические меры. Главное о коронавирусе за 20 марта

© Сергей Красноухов/ТАСС
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

Москва

  • Всего зараженных — 131, новых случаев — 33.
  • В Cети распространили информацию о том, что в столицу не пропускают водителей с подмосковной регистрацией, ГУ МВД России по Московской области ее опровергло.
  • Возможность закрытия столицы на карантин не рассматривается, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Мир

  • Всего — более 246 тыс. заражений, умерли — более 10 тыс.
  • Первые случаи заражения подтверждены в Кабо-Верде, Нигере и на Гаити, полный список "зараженных" стран читайте здесь.
  • В Париже впервые в истории закрылась базилика Сакре-Кёр (построена в 1875–1914 гг.).
  • Жителям Калифорнии запретили покидать дома без необходимости. Выходить на прогулки, посещать магазины или больницы разрешено.
  • Великобритания ввела запрет на экспорт 80 наменований медпрепаратов, в списке — адреналин, инсулин, парацетамол и морфин. Правительство страны готовится запретить работу пабов, ресторанов, спортзалов и кинотеатров. Руководство Национальной системы здравоохранения Англии и Уэльса попросило уволившихся врачей и медсестер возобновить практику.
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Распространение коронавируса нового типа
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Распространение коронавируса нового типа
В Тунисе вводится чрезвычайное санитарное положение в связи с коронавирусом
Режим означает, что большинство тунисцев должны будут оставаться дома, покидать который они смогут только в случае крайней необходимости и вне времени действия комендантского часа
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