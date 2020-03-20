МИД призвал россиян, застрявших за рубежом из-за коронавируса, выйти на связь

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Граждане РФ, которые не могут вернуться на родину из-за отмены авиарейсов в связи с распространением коронавируса, должны связаться с российскими диппредставительствами. Об этом заявила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радиостанции "Говорит Москва".

"Это все действительно не шутки, это не формальность. Это конкретная работа для того, чтобы, если будут изменения, дополнительные рейсы, переносы или перерегистрация, люди могли иметь обратную связь. Поэтому еще раз повторяю о необходимости выйти на связь с нашими посольствами, можно это сделать по-разному", - сказала она. Захарова добавила, что за два дня поступило уже около семи тысяч вопросов.

По словам дипломата, речь идет о сотнях заблокированных за рубежом россиян. "Сегодня в межведомственном формате начата уже проработка возможных маршрутов вывоза людей. Работа эта ведется под эгидой штаба, в непосредственном контакте с Минтрансом, Росавиацией, перевозчиками и МИД", - указала Захарова.