В Париже из-за коронавируса впервые в истории закрылась базилика Сакре-Кёр

ПАРИЖ, 20 марта. /ТАСС/. Базилика Сакре-Кёр закрыта для посещения впервые в своей истории на фоне распространения коронавируса во Франции. Об этом говорится в распространенном коммюнике настоятеля Жанна Лавертона.

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"Базилика Сакре-Кёр закрыта до последующего уведомления, - написал Лавертон. - Такое решение мы были вынуждены принять после консультаций с архиепископом Парижа вокруг проблемы с распространением коронавируса". Он напомнил, что ежегодно храм посещают около 12 млн человек со всего мира.

Лавертон добавил, что остальные парижские храмы остаются открытыми. "Базилика - это, прежде всего, большое святилище, но это также один из самых посещаемых памятников в Париже, - пояснил он. - Впервые в истории она закрыта".

Базилика Сакре-Кёр (Сердца Христова) была построена в 1875-1914 на вершине холма Монмартр. Сейчас это один из наиболее посещаемых районов Парижа.

О первых случаях заражения коронавирусом во Франции стало известно в конце января. Как сообщил в среду вечером генеральный директор управления здравоохранения страны Жером Саломон, число заразившихся коронавирусом во Франции с начала эпидемии превысило 9 тыс. человек, 900 из них находятся в отделениях реанимации. Согласно данным французских властей, более 1 тыс. человек считаются излечившимися от вызываемой коронавирусом болезни, 264 человека умерли от последствий, связанных с новым вирусом.