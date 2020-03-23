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Концерты группы "Аквариум" в Москве перенесены с апреля на июнь

Группа выступит в клубе "1930 Moscow" 25 июня

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Рок-группа "Аквариум" вместо намеченных на апрель концертов выступит в московском клубе "1930 Moscow" 25 июня, сообщили в понедельник организаторы - агентство "Мельница".

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"Концерты группы "Аквариум", запланированные на 29 и 30 апреля, переносятся на новую дату. Коллектив Бориса Гребенщикова выступит в клубе "1930 Moscow" 25 июня", - объявили организаторы на странице в "Фейсбуке", уточнив, что билеты останутся действительными.

"Аквариум" - одна из старейших советских и российских рок-групп. С 1972 года идейным вдохновителем и солистом коллектива выступает Борис Гребенщиков. Группа выпустила более 30 альбомов и оказала большое влияние на целое поколение отечественных музыкантов. Лирика "Аквариума" часто цитируется в литературе и печати, песни некоторых других музыкантов содержат аллюзии на творчество группы.

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