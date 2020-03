В "Яндекс.Музыке" рассказали, какую музыку слушают россияне на удаленной работе

"Пользователи отметили, что придать сил и настроиться на работу им особенно помогают любимые треки. Среди них хиты 90-х и начала 2000-х: от Mr. Brightside The Killers и Zombie The Cranberries до хитов нулевых от Валерия Меладзе, Бритни Спирс, "Иванушек International" и группы "Руки вверх!". Кстати, настроение россиянам поднимают не только песни, но и звуки. В топе - звук банкомата, отсчитывающего банкноты, и мурчание котика", - рассказали в компании.

Востребованной на удаленной работе стала и музыка с жизнеутверждающими текстами, отметили в пресс-службе сервиса. "Самым мотивирующим был назван саундтрек к фильму "Рокки 3" - Eye of the Tiger группы Survivor. Еще в списке оказались Don't stop me now группы Queen, It's my life Bon Jovi и I will survive Глории Гейнор. Пользователи также отметили, что решительности им добавляют саундтреки к бондиане и супергеройским фильмам, а также гимн РФ", - уточнили в "Яндекс.Музыке".

Треть слушателей предпочитают мелодии для концентрации. С этой целью они выбирают классическую и инструментальную музыку, причем как классиков прошедших веков, так и современников: Людовико Эйнауди, Роберто Каччапалья, Макса Рихтера и Мишу Мищенко. Сосредоточиться помогает также шум дождя, морских волн, леса и потрескивание горящих в камине дров.

В "Яндекс.Музыке" также посчитали, что среднее время прослушивания на сервисе, как и прежде, в будни колеблется в районе 90 минут и чуть снижается в выходные.