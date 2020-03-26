{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

В "Яндекс.Музыке" рассказали, какую музыку слушают россияне на удаленной работе

Среди пользователей сервиса самыми популярными оказались песни 1990-х и начала 2000-х годов, а также звук банкомата, отсчитывающего банкноты

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Хиты 1990-х и начала 2000-х годов, песни с жизнеутверждающими текстами, а также звук банкомата, отсчитывающего банкноты, стали самыми популярными среди пользователей сервиса "Яндекс.Музыка" за прошедшую неделю, когда ряд компаний предложил своим сотрудникам перейти на удаленный режим работы из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом сообщила в четверг пресс-служба сервиса.

На эту тему
Коронавирус отправляет нас на удаленку. Как перестроиться?

"Пользователи отметили, что придать сил и настроиться на работу им особенно помогают любимые треки. Среди них хиты 90-х и начала 2000-х: от Mr. Brightside The Killers и Zombie The Cranberries до хитов нулевых от Валерия Меладзе, Бритни Спирс, "Иванушек International" и группы "Руки вверх!". Кстати, настроение россиянам поднимают не только песни, но и звуки. В топе - звук банкомата, отсчитывающего банкноты, и мурчание котика", - рассказали в компании.

Востребованной на удаленной работе стала и музыка с жизнеутверждающими текстами, отметили в пресс-службе сервиса. "Самым мотивирующим был назван саундтрек к фильму "Рокки 3" - Eye of the Tiger группы Survivor. Еще в списке оказались Don't stop me now группы Queen, It's my life Bon Jovi и I will survive Глории Гейнор. Пользователи также отметили, что решительности им добавляют саундтреки к бондиане и супергеройским фильмам, а также гимн РФ", - уточнили в "Яндекс.Музыке".

Треть слушателей предпочитают мелодии для концентрации. С этой целью они выбирают классическую и инструментальную музыку, причем как классиков прошедших веков, так и современников: Людовико Эйнауди, Роберто Каччапалья, Макса Рихтера и Мишу Мищенко. Сосредоточиться помогает также шум дождя, морских волн, леса и потрескивание горящих в камине дров.

В "Яндекс.Музыке" также посчитали, что среднее время прослушивания на сервисе, как и прежде, в будни колеблется в районе 90 минут и чуть снижается в выходные.

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Третьяковка в период карантина теряет почти 19 млн рублей еженедельно
Генеральный директор галереи Зельфира Трегулова отметила, что в музее за время карантина не уволили ни одного сотрудника
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС