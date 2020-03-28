Владимир Урин отмечает 244-летие Большого театра на работе

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Государственный Академический Большой театр России (ГАБТ) в субботу отмечает день рождения в 244-й раз. Генеральный директор ГАБТ Владимир Урин, которого ранее госпитализировали с диагнозом ОРВИ, уже находится на работе, о чем он сообщил ТАСС.

"В пятницу вернулся домой из клиники. Сейчас нахожусь в рабочем режиме, но работаю на компьютере", - сказал он.

Днем основания Большого театра считается день создания труппы - 28 марта (17 по старому стилю) 1776 года, когда императрица Екатерина II дала согласие князю Петру Урусову на проведение театральных представлений.

Накануне, в Международный день театра 27 марта, состоялось важное для ГАБТ событие - первый показ онлайн-спектакля "Лебединое озеро" из "золотого фонда". По словам Урина, в пятницу постановку посмотрели 350 тыс. пользователей. "Эта цифра без учета зрителей США и Бразилии, у которых тоже был доступ к платформе. Эти данные будут известны только в понедельник", - уточнил он.

По его предположениям, в целом первый показ посмотрели более 500 тыс. зрителей. "Это абсолютный рекорд, - считает гендиректор ГАБТ. - Потому что во всех залах театра в течение года собирается именно такая цифра".