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Владимира Урина госпитализировали с ОРВИ

Лечение он будет проходить в стационаре
Генеральный директор Государственного академического Большого театра России Владимир Урин Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Описание
Генеральный директор Государственного академического Большого театра России Владимир Урин
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Генеральный директор Государственного академического Большого театра России Владимир Урин госпитализирован с диагнозом ОРВИ. Об этом ТАСС во вторник сообщила пресс-атташе театра Катерина Новикова.

"Генеральный директор Большого театра Владимир Урин действительно в данный момент находится в больнице. Ему поставлен диагноз ОРВИ. Учитывая текущую обстановку, было принято решение, что целесообразнее проводить лечение в стационаре", - сказала она.

Владимир Урин - заслуженный деятель искусств России. Он начал свою деятельность в 1973 году, став директором ТЮЗа Кирова. В 1981 году переехал в Москву, где возглавил кабинет детских и кукольных театров ВТО. В 1987-1996 годах дважды избирался секретарем правления СТД России.

Уриным была задумана и реализована идея национальной профессиональной премии в области театра - "Золотая маска". Занимал должность гендиректора Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко. С 2013 года является генеральным директором Государственного академического Большого театра.

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Россия
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