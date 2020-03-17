Владимира Урина госпитализировали с ОРВИ

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Генеральный директор Государственного академического Большого театра России Владимир Урин госпитализирован с диагнозом ОРВИ. Об этом ТАСС во вторник сообщила пресс-атташе театра Катерина Новикова.

"Генеральный директор Большого театра Владимир Урин действительно в данный момент находится в больнице. Ему поставлен диагноз ОРВИ. Учитывая текущую обстановку, было принято решение, что целесообразнее проводить лечение в стационаре", - сказала она.

Владимир Урин - заслуженный деятель искусств России. Он начал свою деятельность в 1973 году, став директором ТЮЗа Кирова. В 1981 году переехал в Москву, где возглавил кабинет детских и кукольных театров ВТО. В 1987-1996 годах дважды избирался секретарем правления СТД России.

Уриным была задумана и реализована идея национальной профессиональной премии в области театра - "Золотая маска". Занимал должность гендиректора Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко. С 2013 года является генеральным директором Государственного академического Большого театра.