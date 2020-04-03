Нервный редактор, наркодилер и совсем не филантроп: Дауни-младший до "Железного человека"

Один из самых популярных и успешных актеров современности, самый высокооплачиваемый актер в Голливуде (с 2013 по 2015 год), Железный человек, Шерлок Холмс, обаятельный и неповторимый, настоящее воплощение успеха — все мы знаем и любим Роберта Дауни — младшего именно таким. Но ведь есть Дауни и до Тонни Старка. Все-таки на момент выхода "Железного человека", навсегда закрепившего за ним статус гения, миллиардера, плейбоя и филантропа, актеру было 43 года, и это было явно не начало его карьеры. Впервые он появился на экране в пять лет в абсурдистской комедии своего отца Роберта Дауни — старшего "Загон". Ему он обязан не только первой ролью в кино, но и пристрастием к наркотикам, от которого он будет страдать практически всю жизнь. Дауни удалось построить успешную карьеру в Голливуде, и, хотя ни одна из его ролей не достигла успеха проектов Marvel, в его фильмографии, безусловно, есть чем поживиться. "Меньше нуля"

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Дауни-младшего часто относят к так называемой Brat Рack, группе актеров, которые играли в подростковых фильмах восьмидесятых. Он поучаствовал в таких фильмах, как "Крошка, это ты", "Перворожденный", "Стенка на стенку" и "Чудеса науки", но признание пришло к нему в более зрелом возрасте. В фильме Марека Каневского он исполнил роль проблемного лучшего друга главного героя, Джулиана, малолетнего наркозависимого богача, приторговывающего наркотиками. Картина получила неоднозначные отзывы критиков, а Брет Истон Эллис, на одноименном романе которого был основан сюжет фильма, и вовсе его возненавидел (правда, потом смягчился). Несмотря на холодный прием, все сошлись на том, что игра Дауни вышла пронзительной и эмоциональной. К тому же было сложно удержаться от сравнений и не провести параллели между героем и актером, который и сам пошел по наклонной и стал наркоманом. Сам же Дауни называет эту работу одной из самых искренних в своей карьере. По его словам, его персонаж виделся ему как "дух грядущего Рождества", и действительно через несколько лет актер стал преувеличенной версией Джулиана в реальной жизни. "Короткий монтаж" Фильм классика мирового кинематографа Роберта Альтмана стал не только настоящим портретом Лос-Анджелеса девяностых годов XX века, но и самого Голливуда, так как собрал самых многообещающих и популярных актеров своего времени: Джулианну Мур, Дженнифер Джейсон Ли, Криса Пенна, Джека Леммона, Энди Макдауэлл и Роберта Дауни — младшего. Картина состоит из серии виньеток в разных частях города, которые тем или иным образом пересекаются. Дауни-младший сыграл, по словам самого режиссера, настоящего социопата, визажиста, который по ночам оттачивает свои навыки, превращая свою девушку (Лили Тэйлор) с помощью макияжа в жертву преступлений. Не самый привычный образ для актера, но он ему точно удался.

Описание На съемках фильма "Короткий монтаж"", 1993 год © Fotos International/Getty Images

"Я играю ужасного ублюдка, настоящую крысу. Я прожил в Голливуде много лет, так что для вхождения в образ мне не понадобилось проводить какое-то подробное исследование… Я думаю, во время съемок между мной и Альтманом образовалась особая связь. Он как будто говорил мне: "Почему бы тебе не побыть безумцем?" И я как бы молча с ним соглашался. Он и сам, надо сказать, с безуминкой. По крайней мере, у него такое чувство юмора", — вспоминает актер. "Вундеркинды" Ужасно обаятельная камерная трагикомедия с исключительным актерским составом о душевных метаниях очень грустных и меланхоличных интеллектуалов, которым хочется, чтобы им стало хоть чуточку полегче. Вышедший из амплуа рокового соблазнителя, Майкл Дуглас играет обрюзгшего писателя и профессора литературы Грэйди Триппа с печальными глазами в массивных роговых очках, старых тапочках и розовом халате. У него роман с деканом университета Сарой Гаскелл (Френсис Макдорманд), чей муж, Уолтер, глава кафедры английской литературы, где и работает Грэйди. Его жена Эмили ушла от него, а книга, которую он безуспешно пытается дописать, никак не дописывается, перевалив за две тысячи страниц. Грэйди берет шефство над двумя одаренными студентами: загадочным и странным Джеймсом (Тоби Магуайр) и Ханной. До Грэйди пытается безуспешно достучаться его нью-йоркский редактор Тэрри Крабтри в исполнении Роберта Дауни — младшего. Отчаявшись связаться со своим подопечным, он приезжает якобы на фестиваль для молодых писателей, но на самом деле чтобы разузнать, как продвигается книга Грэйди, от которой зависят карьеры их обоих. Приезжает он не просто так, а с трансвеститом Антонией, правда, быстро меняет ее на юного Джеймса.

Описание С Майклом Дугласом на съемках фильма "Вундеркинды", 2000 год © Universal Pictures/Getty Images

Режиссер Кертис Хэнсон очень хотел взять Дауни в проект, но опасался, что тот сорвет съемки. Это был один из самых сложных периодов в жизни актера — он находился на испытательном сроке после очередного ареста за хранение наркотиков и практически не интересовался своей карьерой. Однако, прочитав сценарий "Вундеркиндов", он уговорил режиссера взять его в проект и держал себя достойно все четыре месяца съемок. "Поцелуй навылет" Одна из первых ролей Дауни-младшего после его теперь уже окончательной реабилитации. В дебютном фильме Шейна Блэка (сценарист, подаривший миру "Смертельное оружие", "Последнего бойскаута" и "Долгий поцелуй на ночь") он играет практически самого себя — героя, избравшего неверный путь, но получившего от жизни еще один шанс. Мелкий воришка Гарри после одного неудачного дела пытается спастись от полиции и случайно попадает на прослушивание, где его актерская игра (на самом деле не игра вовсе) приходится по вкусу режиссеру. Его берут на роль частного детектива, и, чтобы вжиться в образ, он набивается в напарники к частному сыщику и открытому гею Перри (блистательный Вэл Килмер). А еще он встречает свою бывшую любовь Хармони Лейн, и эта роковая встреча превращает его и без того беспорядочную жизнь в настоящий хаос.

Описание С Мишель Монаган и Вэлом Килмером во время 58-го Международного Каннского кинофестиваля на презентации фильма "Поцелуй навылет", 2005 год © Evan Agostini/Getty Images

Описывать сюжет "Поцелуя навылет" абсолютно бессмысленно: это классический неонуар, разворачивающийся на недружелюбных улицах Лос-Анджелеса, где одна загадка цепляется за другую и герои оказываются запутанными в этом клубке тайн без какой-либо надежды выбраться из него живыми. Герой Дауни получился растерянным, трогательным и очень настоящим, практически литературным романтическим героем — один против всего мира. Его работу в "Поцелуе навылет" захвалили критики, так же как и сам фильм. Шейн Блэк впоследствии снимет что-то очень похожее, только более причесанное и дорогое, — "Славные парни" с обаятельным дуэтом Рассела Кроу и Райана Гослинга. "Зодиак" Один из лучших и самых страшных фильмов Дэвида Финчера, несмотря на то, что половину экранного времени герои просто перекладывают бумажки с места на место. Дауни-младший играет журналиста газеты San Francisco Chronicle Пола Эйвери, который расследует дело загадочного серийного убийцы по кличке Зодиак (фильм основан на реальных событиях). Тот отправляет в газету зашифрованные послания и грозится, что, если их не опубликуют, ему придется совершить убийство. Несмотря на то что издание выполняет все его условия, он продолжает убивать. Из-за различных бюрократических проволочек расследование дела тормозится и все больше запутывается. Для Эйвери раскрытие личности Зодиака сначала видится верхом его карьеры, но с течением времени он не выдерживает давления неизвестности и сдается, спивается и отходит от дел. Он невероятно остроумный и проницательный, иногда даже слишком, так что не испытывает иллюзий ни насчет других, ни насчет себя. Дауни органично вписался в роль человека, чья зависимость постепенно начинает пожирать его самого. Вспомнить тяжелые времена в жизни самого актера и хорошенько вжиться в образ ему помог Финчер, известный своими драконовскими методами и иногда заставлявший Дауни по 75 раз повторять одно и то же действие. Впрочем, досталось не только ему, но его и партнерам по фильму Джейку Джилленхолу и Марку Руффало.

Описание На премьере фильма "Зодиак", 2007 год © Kevin Winter/Getty Images