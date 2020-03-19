Неуязвимый, ранимый и трогательный: такой разный Брюс Уиллис

Все знают Брюса Уиллиса как крепкого орешка всея Голливуда, но на самом деле он начинал свою карьеру как комедийный актер. Его первая серьезная роль — частный детектив в сериале "Детективное агентство "Лунный свет". Кстати, Уиллису удалось не только сыграть частного сыщика, но и поработать им еще до того, как он переехал в Голливуд. В комедиях он снимался недолго — в 1988 году роль Джона Маклейна в "Крепком орешке" закрепила за ним статус не только международной звезды, но и главного героя боевиков. Правда, о своих корнях Уиллис не забыл, и многие последующие его картины, например "Гудзонский ястреб", "Девять ярдов", "Последний бойскаут", "Рэд", наполнены не только перестрелками и взрывами, но и изрядной долей юмора. Мы не будем рассказывать вам о его известных ролях в экшенах, о них вы знаете и без нас, а вспомним фильмы, где Брюс предстает перед нами в нетипичном для него амплуа. "Свидание вслепую" Первый фильм в карьере Уиллиса, в котором ему доверили главную роль. Он играет невротичного трудоголика Уолтера в вечно помятом костюме, потому что спать он предпочитает на работе. Его друг постоянно рассказывает ему о своих безумных романтических похождениях, а вечно занятому и стеснительному Уолтеру остается только поддакивать, пока вопрос о поиске второй половины не встает ребром: для того чтобы понравиться своему очень консервативному японскому боссу, Уолтеру нужно прийти на ужин с парой. Он просит своего брата Теда помочь ему, и тот советует пригласить на ужин их кузину Надю (Ким Бейсингер). Та оказывается застенчивой и милой, но только до того момента, пока в поле ее зрения не оказывается алкоголь. Всего за одну ночь Надя превращает жизнь Уолтера в кошмар: его увольняют, машина становится кучей обломков, а заканчивается все в полицейском участке. Неожиданный, обаятельный и очень смешной актерский дуэт Уиллиса и Бейсингер, пропагандирующий трезвый образ жизни.

Описание Кадр из фильма "Свидание в слепую" © TriStar Pictures/Getty Images

"Смерть ей к лицу" Наверное, самая лучшая комедийная роль Уиллиса. В фильме Роберта Земекиса об ужасах индустрии красоты он играет безвольного мямлю Эрнеста, который становится объектом спора двух закадычных подруг. Актриса Мэдлин (Мэрил Стрип) уводит Эрнеста у писательницы Хелен (Голди Хоун). Та забрасывает свою карьеру, впадает в депрессию, набирает вес и решает отомстить. У Мэдлин и Эрнеста дела тоже идут не очень: она пытается сохранить увядающую красоту, а он спивается и из успешного пластического хирурга превращается в визажиста для трупов. Уиллис настолько органично вписался в роль, что в лысеющем, истеричном и жалком мужчине с как будто приклеенным к руке бокалом виски не сразу можно узнать бесстрашного героя голливудских боевиков.

Описание Кадр из фильма "Смерть ей к лицу" © Universal Pictures/Getty Images

"Друзья" В шестом сезоне одного из самых популярных ситкомов современности Росс, тогда уже профессор в колледже, встречался со своей студенткой Элизабет. После того как друзья всласть нашутились об этих неоднозначных отношениях, Росс получил их одобрение, но это как раз было не очень сложно. Самым страшным для него было встретиться со строгим отцом Элизабет — Полом Стивенсом в исполнении Уиллиса. Он, конечно, не одобряет отношения дочери-студентки со взрослым мужчиной, и Россу бы не поздоровилось, если бы внимание Пола не привлекла Рейчел. Они начинают встречаться, но Рейчел смущает закрытость и эмоциональная недоступность ее нового поклонника. Она поощряет его не держать все в себе, а в открытую говорить о своих чувствах. Правда, вскоре сильно об этом жалеет: плотину эмоций Пола прорывает, и он начинает рассказывать ей о всех своих злоключениях, не в силах сдержать рыдания. Участие Уиллиса в "Друзьях" было неслучайным. На съемках фильма "Девять ярдов" он заключил пари с Мэттью Перри: если картина будет успешной в прокате, Уиллис сыграет в "Друзьях". В итоге Перри выиграл, а Уиллису пришлось выполнить уговор. За роль Стивенса он даже получил премию "Эмми".

Описание Кадр из сериала "Друзья" © Paul Drinkwater NBC/Getty Images

"Неуязвимый" Первый фильм в супергеройской трилогии М. Найта Шьямалана, который, хоть и вдохновлен комиксами, обходится без многомиллионного бюджета, спецэффектов и костюмов из латекса. В 2000 году, когда "Неуязвимый" вышел на экраны, до массовой истерии на почве комиксов было еще далеко. Изначально картина должна была иметь традиционную для подобных историй структуру: рождение героя, борьба со злом и финальная битва со своим главным врагом. В итоге Шьямалан так заинтересовался первым этапом, что решил посвятить ему целый фильм. Дэвид Данн — бывший футболист, который теперь работает охранником. Его жена Одри (Робин Райт) не хочет с ним разговаривать, поэтому он пытается разнообразить свои ежедневные поездки в пригородной электричке флиртом с пассажирками. Однажды поезд, на котором едет Дэвид, попадает в аварию, и он оказывается единственным выжившим. Это привлекает внимание СМИ и Стеклянного человека (Сэмюэл Л. Джексон), который не может выходить на улицу из-за необычайно ломких костей. У него есть теория, что Дэвид — неуязвимый супергерой, которого невозможно победить. Несмотря на вроде как супергеройское амплуа, роль Уиллиса в "Неуязвимом" скорее драматическая, экшена там и вовсе нет. Фильм Шьямалана не про перестрелки, а про приобретение веры в себя. Позже Уиллис вернется к роли Данна в "Сплите" и "Стекле".

Описание Кадр из фильма "Неуязвимый" © Getty Images

"Королевство полной луны" Брюс Уиллис по версии Уэса Андерсона. Наверное, ему лучше всех удалось раскрыть драматический талант актера. Андерсон известен тем, что любит работать с одним и тем же актерским ансамблем, который сформировался еще на первых его фильмах. Однако в "Королевстве полной луны" можно увидеть много новых лиц: Тильду Суинтон, Эдварда Нортона, Фрэнсис Макдорманд и Брюса Уиллиса.

Описание Кадр из фильма "Королевство полной луны" © Парадиз