"Большие гастроли - онлайн" набрали более 2,5 млн просмотров

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Более 2,5 млн зрителей смогли бесплатно увидеть лучшие спектакли театров из разных уголков страны благодаря интернет-проекту "Большие гастроли - онлайн", который запущен в условиях самоизоляции россиян в связи с распространением коронавируса нового типа. Об этом сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе "Больших гастролей".

Проект был запущен 29 марта. "За две нерабочие недели проект уже собрал более 2,5 млн зрителей", - сообщила представитель пресс-службы. Она добавила, что среди информационных партнеров, которые ведут интернет-трансляции, - телеканал "Россия-Культура" и портал Kuda Go, а благодаря сетевому вещанию в интернет-каналах спектакли можно смотреть из любой точки мира.

"Программа "Большие гастроли - онлайн" - это возможность для театров всей страны отправиться на "виртуальные гастроли" в этот непростой период, когда обычные гастроли из-за эпидемии стали невозможны. В то же время это шанс показать себя широкой аудитории, открыть новые формы взаимодействия со зрителем, освоить современные технологии и получить обратную связь через интернет из разных уголков страны", - считает генеральный директор Федерального центра поддержки гастрольной деятельности, руководитель программы "Большие гастроли" Елена Булукова, чьи слова приводят в пресс-службе проекта.

Там также отметили, что каждую неделю создается новая программа проекта специально с расчетом на самую широкую аудиторию, чтобы у экранов могли собираться как взрослые, так и дети. Среди стилей и жанров - классика и современность, драма и сказка, опера и балет, пантомима и танец, то есть театр во всех его появлениях. Уже состоялись показы театральных коллективов из Бурятии, Астрахани, Москвы, Архангельска, Екатеринбурга, Санкт-Петербурга, Хабаровска, Калининграда, Республики Саха (Якутия), Саратова, Иванова, Оренбурга, Липецка, Владимира.

В понедельник театральный марафон продолжится. В течение недели с 13 по 19 апреля будут показаны спектакли "Сказки Гофмана" (Театр оперы и балета Республики Коми), "Сказки Венского леса" (Новокузнецкий драматический театр), "Мера за меру" (Орский драматический театр им. А.С. Пушкина), "На дне" (Нижегородский театр драмы им. М. Горького), "На всякого мудреца довольно простоты" (Свердловский академический театр драмы), "Турандот" (Московский театр "Геликон-опера"), "Руслан и Людмила" (Омский театр куклы, актера, маски "Арлекин") и "Журавлиные перья" (Тверской театр кукол).

Каждый вечер с 19:00 любой желающий может подключиться к прямому эфиру "Больших гастролей - онлайн". Для этого достаточно зайти в соцсети, на канал YouTube или на сайт проекта.