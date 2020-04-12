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Пандемия коронавируса нового типа

Новые виды мошенничества, QR-код для выхода из дома. Главное о коронавирусе за 12 апреля

© Сандурская Софья/Агентство «Москва»
Главное о коронавирусе в Москве, России и мире

Россия

  • Всего зафиксировано более 15,7 тыс. случаев инфицирования, 130 человек умерли, 1291 пациент выздоровел. За неделю количество зараженных выросло почти втрое.
  • В правила поведения граждан при ЧС добавили обязательную эвакуацию. Раньше эвакуация была обязательной в режимах контртеррористической операции и чрезвычайного положения
  • Около 130 россиян, застрявших в Сеуле, вернулись домой. Еще около 200 граждан вывезли из Японии. 
  • МИД РФ получил сведения о 37 тыс. граждан, которые остаются за рубежом из-за ситуации с коронавирусом и нуждаются в материальной помощи, выплаты для 6 088 человек уже одобрены.
  • В МВД предупредили о мошенниках, требующих по СМС оплатить штраф за нарушение самоизоляции.
  • Татьяна Голикова считает, что Россия не успеет полностью выйти из ограничительных мер, связанных с коронавирусом, ко Дню Победы.
  • Ученые исключают возможность заражения человека коронавирусом через домашних животных. Тем не менее они советуют перестраховаться и принять меры по дистанцированию питомцев и введению в их отношении строгих гигиенических мер.

Москва

  • Общее число заболевших превысило 10,1 тыс. Из них 1306 - новые. Количество больных пневмонией по сравнению с прошлой неделей выросло более чем в два раза.
  • Минкомсвязь РФ разработала приложение, которое выдает цифровые пропуска в виде QR-кодов для возвращающихся из-за рубежа россиян и выхода из дома во время карантина. Оно появилось в субботу в магазинах приложений App Store и Google Play.
  • Жители регионов России для поездки в Москву и Московскую область должны заказать цифровые пропуска на сайтах региональных правительств.
  • Церковные службы во время Страстной седмицы и Пасхи в Москве пройдут без прихожан.
  • В ВОЗ считают рост числа заразившихся новым коронавирусом в Москве результатом расслабленного поведения жителей города за последние десять дней. По данным сотовых операторов 10 апреля в Москве зафиксировали 3,5 млн человек, которые выходили из дома днем более чем на 6 часов. При этом 4,4 млн человек находились дома.
  • В Москве изменили порядок оказания медпомощи беременным. Для них временно ограничивается посещение женских консультаций, дневных стационаров и консультативно-диагностических отделений.
  • Москвичей предупреждают о мошенниках, которые предлагают оформить цифровые пропуска для передвижения по городу в социальных сетях.
  • В Подмосковье увеличат количество тестирований на коронавирус до 7 тыс. в сутки.

Мир

  • В США впервые в истории объявили ЧС одновременно во всех штатах и столичном округе Колумбия. Все они получат право на получение федеральных средств на борьбу с коронавирусом.
  • Власти Соединенных Штатов в субботу начали перечислять на счета американцев первые единовременные выплаты, предусмотренные принятым ранее законом о стимулирующих экономику мерах.
  • Количество выздоровевших после заражения коронавирусом в Германии впервые с начала эпидемии превысило число инфицированных.
  • Власти Венесуэлы на месяц продлили действие чрезвычайного положения из-за коронавируса.
  • Бориса Джонсона выписали из больницы, но приступить к своим обязанностям сразу он не сможет. 
  • Полиция Киева начала использовать беспилотники для поиска нарушителей карантина.
  • Число заразившихся коронавирусом членов экипажа американского авианосца Theodore Roosevelt возросло до 550.
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