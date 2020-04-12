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Пандемия коронавируса нового типа

Власти Венесуэлы на месяц продлили действие чрезвычайного положения из-за коронавируса

По данным властей, в Венесуэле зафиксировано 175 случаев заражения коронавирусом, девять человек умерли

ГАВАНА, 12 апреля. /ТАСС/. Руководство Венесуэлы приняло решение продлить на месяц действие режима чрезвычайного положения, который был введен 13 марта президентом страны Николасом Мадуро в связи с распространением нового коронавируса. Об этом в субботу сообщила исполнительный вице-президент Боливарианской Республики Дельси Родригес в эфире государственного телевидения республики.

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"Сегодня президент Николас Мадуро принял решение продлить действие режима повышенной готовности на 30 дней, - заявила политик. - Необходимо продолжать соблюдение карантина". По данным властей, в Венесуэле зафиксировано 175 случаев заражения коронавирусом, девять человек умерли.

По последним данным, в ходе пандемии коронавирусной инфекции в мире заразились почти 1,7 млн человек, свыше 100 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрированы 13 584 случая заражения, выздоровели 1 045 человек, умерли 106. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
Мадуро, НиколасВенесуэлаПандемия коронавируса нового типа
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