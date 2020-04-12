В России число случаев заражения коронавирусом за неделю выросло почти втрое

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России превысило 15 тыс., в Москве - 10 тыс. Об этом сообщили в воскресенье в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.
За сутки в стране выявили 2186 заразившихся - почти на треть больше, чем днем ранее. Общее число случаев составило 15 770, по сравнению с субботой оно возросло на 16%. Положительный результат дали примерно 1,3% из более чем 1,2 млн проведенных в России тестов на коронавирус.
От заболевания, которое он вызывает, умерли еще 24 человека. Всего жертв пандемии в России уже 130, но условный показатель смертности существенно не изменился, увеличившись с 0,78% накануне до 0,82%.
Выписались за сутки в 10 раз больше людей - 246. Таким образом, выздоровел уже 1291 пациент - около 8,2% всех заразившихся.
Ситуация в Московском регионе
В столице подтверждено уже 10 158 случаев заражения коронавирусом, за сутки этот показатель вырос на 1306, или 14,75%, за неделю - на 6265, то есть почти 161%.
Однако доля Москвы в общероссийской статистике продолжает снижаться - если семь дней назад она достигала 72,2%, то в воскресенье опустилась до 64,4%.
При этом растет заболеваемость в Московской области, где за сутки подтвердились 278 диагнозов, а всего на данный момент - 1360. На 5 апреля в регионе было 305 случаев заражения. За семь дней доля Подмосковья возросла с 5,6% до 8,6%.
На этом фоне мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев объявили о приостановке на следующей неделе работы большинства предприятий и организаций, а также о введении с 15 апреля системы электронных пропусков для поездок по городу и области.
В остальной России
В течение всей недели росла заболеваемость и в других регионах. Если 5 апреля на них приходилось 11,7% новых случаев, то 12 апреля - 27,5%. Больше всего инфицированных за пределами Московского региона выявлено в Санкт-Петербурге (557), Республике Коми (208) и Нижегородской области (194).
При этом в Петербурге выявили 69 случаев заражения - меньше, чем днем ранее (80), а в Коми их не находят уже второй день подряд. В Нижегородской области, на этой неделе сместившей Ленинградскую с пятого места по числу инфицированных, коронавирус подтвердили еще у 42 человек.
Кроме того, больше 100 заразившихся на данный момент в Краснодарском крае, Брянской, Ленинградской и Мурманской областях.
В целом пациенты с коронавирусом есть в 82 из 85 регионов России (неделю назад - в 79). Их до сих пор нет в Республике Алтай, Ненецком автономном округе и на Чукотке.
Чего ждать
Неделю назад число подтвержденных случаев заражения в России превысило 5 тыс., за семь дней их стало почти в три раза больше. Ежесуточный рост на этой неделе при этом не превышал 20%.
Российским специалистам удается удерживать условную смертность на уровне гораздо ниже среднего по миру, где на этой неделе она возросла с 5% до 6%.
Постепенно растет доля выздоровевших пациентов, за неделю она поднялась с 6,6% почти до 8,2%. В прошлое воскресенье общее число вылечившихся составляло 355, за семь дней выписали в два с половиной раза больше - еще 936 человек. Можно предполагать, что к концу следующей недели выздоровевших будет уже несколько тысяч.