В России более 1 тыс. человек вылечились от коронавируса

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Количество выздоровевших от коронавирусной инфекции в России за минувшие сутки выросло почти на треть и достигло 1 045. Об этом сообщили в субботу в федеральном оперативном штабе по борьбе с новым заболеванием.
Из больниц выписали еще 250 человек - в два раза больше предыдущего рекорда. С начала вспышки в стране выздоровели уже 7,7% инфицированных, этот показатель превысил 7% впервые с 4 апреля.
В Москве, где ситуация с коронавирусом сложнее всего, число выписавшихся пациентов возросло сразу на 149 и достигло 499. Никогда раньше в столице не выписывали больше 50 человек в сутки.
Вирус продолжает распространяться
В оперативном штабе сообщили о 1 667 новых случаях заражения, общее количество составило 13 584. Рост оказался меньше, чем в пятницу, не только в абсолютном, но и в относительном выражении - 14% против 17,6%.
Недельный рост остался на уровне около 187%, семь дней назад в России был 4 731 выявленный случай заражения.
Количество уже проведенных в стране тестов превысило 1,18 млн. Положительный результат дали 1,15% исследований.
Число жертв новой коронавирусной инфекции достигло 106, за сутки умерли еще 12 человек. Условный показатель смертности остался почти неизменным - 0,78%.
Москва и тесты
В Москве второй день подряд подтверждают больше 1 тыс. случаев заражения коронавирусом, их общее количество достигло 8 852 (65,16% от общероссийского показателя). При этом рост оказался меньше, чем в пятницу, - 1030 против 1124.
Власти столицы, однако, опасаются дальнейшего ухудшения ситуации. По словам вице-мэра Анастасии Раковой, большинство инфицированных в Москве требуют госпитализации, растет доля тяжелых случаев.
Более того, около 4 тыс. пациентов с пневмонией в городе могут быть заражены коронавирусом, даже если их тесты дают отрицательный результат, заявила она. Фактически вице-мэр допустила, что в некоторых случаях нынешние тест-системы могут оказываться неэффективными. Поэтому в Москве планируют определять новую инфекцию не только с помощью тестов, но и по клинической картине, а врачи предложили не разделять стационары для лечения пациентов с коронавирусом и других больных с пневмонией.
Мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу вечером объявил о новых жестких мерах по борьбе с коронавирусом - на следующей неделе в столице закроются большинство организаций и предприятий и начнет постепенно вводиться пропускной режим.
Картина в регионах
Подмосковье остается вторым по количеству заразившихся регионом страны - за сутки их число возросло на 152, до 1082. Доля Московской области в общероссийской статистике увеличилась почти до 8%. На этом фоне губернатор региона Андрей Воробьев анонсировал введение с 13 по 19 апреля мер по образцу столицы.
Сразу 80 случаев заражения выявили за сутки в Санкт-Петербурге. Всего их теперь 488 - около 3,6% всех случаев в России. Петербургский губернатор Александр Беглов также ужесточает режим самоизоляции в городе, но о введении пропускной системы речи пока не идет.
В Республике Коми, занимающей четвертое место, по количеству пациентов с коронавирусом, за сутки не выявили ни одного нового заразившегося, их по-прежнему 208. А вот на пятое место поднялась Нижегородская область, где QR-коды для выхода из дома ввели еще на прошлой неделе. В регионе нашли 33 новых инфицированных, их общее количество достигло 152.
Сложная ситуация может сложиться в Башкирии. Сейчас в республике, по данным оперативного штаба, только 65 подтвержденных случаев заражения. Однако с 6 апреля из-за подозрений на коронавирус на карантине находится больница в Уфе. Как стало известно в субботу, у 8 пациентов диагноз подтвердился, всего на повторную проверку отправили результаты тестов 170 человек, которые находятся в клинике.