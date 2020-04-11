В России более 1 тыс. человек вылечились от коронавируса

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Количество выздоровевших от коронавирусной инфекции в России за минувшие сутки выросло почти на треть и достигло 1 045. Об этом сообщили в субботу в федеральном оперативном штабе по борьбе с новым заболеванием.

Из больниц выписали еще 250 человек - в два раза больше предыдущего рекорда. С начала вспышки в стране выздоровели уже 7,7% инфицированных, этот показатель превысил 7% впервые с 4 апреля.

В Москве, где ситуация с коронавирусом сложнее всего, число выписавшихся пациентов возросло сразу на 149 и достигло 499. Никогда раньше в столице не выписывали больше 50 человек в сутки.

Вирус продолжает распространяться

В оперативном штабе сообщили о 1 667 новых случаях заражения, общее количество составило 13 584. Рост оказался меньше, чем в пятницу, не только в абсолютном, но и в относительном выражении - 14% против 17,6%.

Недельный рост остался на уровне около 187%, семь дней назад в России был 4 731 выявленный случай заражения.

Количество уже проведенных в стране тестов превысило 1,18 млн. Положительный результат дали 1,15% исследований.

Число жертв новой коронавирусной инфекции достигло 106, за сутки умерли еще 12 человек. Условный показатель смертности остался почти неизменным - 0,78%.

Москва и тесты

В Москве второй день подряд подтверждают больше 1 тыс. случаев заражения коронавирусом, их общее количество достигло 8 852 (65,16% от общероссийского показателя). При этом рост оказался меньше, чем в пятницу, - 1030 против 1124.