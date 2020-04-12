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Более 37 тыс. россиян за рубежом обратились за материальной помощью

В МИД России на данный момент одобрили выплаты для 6 088 человек
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© Геннадий Хамельянин/ТАСС

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. МИД РФ получил сведения о 37 тыс. граждан, которые остаются за рубежом из-за ситуации с коронавирусом и нуждаются в материальной помощи, выплаты для 6 088 человек уже одобрены. Об этом говорится в сообщении на официальной странице МИД РФ в Facebook.

"По состоянию на 08:00 12 апреля 2020 года в МИД России из Минкомсвязи России поступили сведения о 37 382 гражданах, подавших заявление на едином портале госуслуг о необходимости выплат", - говорится в сообщении. В МИД добавили, что вместе с членами семей выплат ожидают более 54 тыс. россиян.

"4 058 заявлений признано соответствующими требованиям, по ним принято положительное решение о выплатах на 6 088 человек, включая членов семей заявителей", - проинформировали в дипведомстве. Как отметили в ведомстве, уже обработано около 32 тыс. заявлений. Дипведомство совместно с МВД и Минтрансом РФ сверяет данные еще по 5,5 тыс. обращений.

В МИД пояснили, что помощь могла не поступить к гражданам, неправильно оформившим заявку на ее получение на портале государственных услуг. Среди ошибок встречаются неправильно указанные данные, дублирование заявлений, а также истечение срока действия документов.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также подчеркнула, что помощь обязательно дойдет до нуждающихся граждан, механизм выплат в настоящее время дорабатывается. "Факты о помощи. Она поступает. И будет поступать. Есть и сбои. Система дорабатывается с учетом опыта ее применения, выявленных проблем, особенности индивидуальных случаем. Работаем", - написала она на своей странице в Facebook.

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