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Около 200 россиян покинут Японию вывозным рейсом Токио-Москва

В стране вынужденно остаются еще порядка 400 граждан России

ТОКИО, 12 апреля. /ТАСС/. Около 200 граждан РФ покинут в воскресенье Японию вывозным рейсом "Аэрофлота" Токио-Москва. Об этом ТАСС сообщили в посольстве РФ в Японии.

По словам собеседника агентства, вылет запланирован на 12:20 по местному времени (06:20 мск) из токийского аэропорта Ханэда, в настоящее время пассажиры проходят регистрацию. В посольстве также сообщили, что еще около 400 россиян вынужденно остаются в Японии из-за ограничения авиасообщения. "Делается все возможного для их скорейшего возвращения на родину", - подчеркнули в российском дипломатическом представительстве.

Теги
ЯпонияРоссияПандемия коронавируса нового типаСитуация с возвращением россиян из-за рубежа
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