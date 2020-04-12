Около 200 россиян покинут Японию вывозным рейсом Токио-Москва

ТОКИО, 12 апреля. /ТАСС/. Около 200 граждан РФ покинут в воскресенье Японию вывозным рейсом "Аэрофлота" Токио-Москва. Об этом ТАСС сообщили в посольстве РФ в Японии.

По словам собеседника агентства, вылет запланирован на 12:20 по местному времени (06:20 мск) из токийского аэропорта Ханэда, в настоящее время пассажиры проходят регистрацию. В посольстве также сообщили, что еще около 400 россиян вынужденно остаются в Японии из-за ограничения авиасообщения. "Делается все возможного для их скорейшего возвращения на родину", - подчеркнули в российском дипломатическом представительстве.