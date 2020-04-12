Пропуска в Москву и область из регионов оформят на сайтах мест назначения

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Жители регионов России для поездки в Москву и Московскую область должны заказать цифровые пропуска на сайтах региональных правительств. Об этом сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Что такое цифровой пропуск и как его получить. Ответы на основные вопросы

В субботу мэр столицы Сергей Собянин и губернатор Подмосковья подписали постановления, согласно котором для поездок по Москве и Московской области на личном и общественном транспорте вводятся специальные цифровые пропуска, начать их оформление можно будет с понедельника 13 апреля 2020 года. Со среды, 15 апреля, их наличие для поездок станет обязательным. Ходить пешком пока можно без пропусков, но при этом строго соблюдая установленные правила и ограничения.

"Жители Москвы и Подмосковья оформляют цифровые пропуска по месту своего пребывания. Для поездки из Москвы в область или в обратном направлении, москвичам или жителям Подмосковья необходимо заказывать один пропуск на портале своего региона. Для поездки в Москву или Подмосковье из других регионов РФ необходимо запросить цифровой пропуск на сайтах мест назначения", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что областной пропуск будет действовать и в Москве, и в области. То же самое касается москвичей, которые получили пропуск на mos.ru - они могут приехать в Подмосковье. Электронный пропуск - распечатанный или на экране телефона - необходимо предоставить вместе с удостоверением личности. Проверка будет проходить быстро и в вашем присутствии.

Получение пропусков

Получить цифровой пропуск в Москве можно тремя способами. На портале mos.ru можно выбрать услугу "Получение цифрового пропуска на передвижение по городу", затем заполнить необходимые данные и отправить заявку. Система отобразит на экране специальный код, который необходимо сохранить (записать, сфотографировать или сделать скриншот). Одновременно пропуск будет выслан на электронную почту, если она была указана. Также для получения пропуска можно отправить СМС на короткий номер 7377 либо позвонить по телефону +7 (495) 777-77-77.

Получение цифрового пропуска в Московской области осуществляется с 13 апреля на основании электронной заявки гражданина на официальном портале государственных и муниципальных услуг Подмосковья uslugi.mosreg.ru, по телефону "горячей" линии 8-800-550-50-30 или путем отправки сообщения на специальный короткий номер 0250.

После 15 апреля получение цифрового пропуска в Московском регионе требуется для поездок на любом виде личного и общественного транспорта - мотоцикле, скутере, автомобиле, такси, метро, МЦК, МЦД, пригородном железнодорожном и наземном общественном транспорте. Поездки без цифрового пропуска в служебных целях имеют право совершать военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов, судьи и иные служащие, имеющие удостоверения установленного государством образца. Цифровые пропуска не требуются гражданам младше 14 лет.