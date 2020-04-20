Трегулова предупредила о риске пресыщения аудитории онлайн-контентом в период пандемии

"Есть контент в онлайн-пространстве и в соцсетях, и на YouTube. Этого очень много, и риск пресыщения действительно есть. Об этом говорили и все мои коллеги с момента запуска всеми онлайн-трансляций, что нам надо договариваться, когда что показывать, и не перекормить нашего зрителя, выбросив на него весь золотой фонд. С этим надо быть очень аккуратным", - отметила Трегулова.

Она добавила, что присутствие в онлайн-пространстве, тем не менее, необходимо музею, чтобы не потерять рекордную посещаемость, которую демонстрировала Третьяковская галерея до пандемии.

"Прошедший год был для Третьяковской галереи рекордным по посещаемости: к нам пришли 2 млн 835 тыс. посетителей, мы впервые в истории вошли по лондонскому рейтингу The Art Newspaper в двадцатку самых посещаемых музеев мира. Даже в 2020 году январь и февраль были самыми посещаемыми за последние десятилетия в Третьяковской галерее. Если сейчас мы остановимся и не будем присутствовать в онлайн-пространстве, то рискуем потом оказаться в ситуации, когда нам придется работать с двойным или тройным напряжением, для того, чтобы вернуть свою публику", - сказала Трегулова.