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Пандемия коронавируса нового типа

Трегулова предупредила о риске пресыщения аудитории онлайн-контентом в период пандемии

При этом генеральный директор Третьяковской галереи подчеркнула, что присутствие в онлайн-пространстве необходимо музею, чтобы не потерять рекордную посещаемость

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова заявила о риске пресыщения зрителей виртуальными экскурсиями, лекциями и трансляциями, количество которых значительно выросло из-за пандемии коронавируса. Об этом она сообщила в интервью порталу "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является ТАСС.

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"Есть контент в онлайн-пространстве и в соцсетях, и на YouTube. Этого очень много, и риск пресыщения действительно есть. Об этом говорили и все мои коллеги с момента запуска всеми онлайн-трансляций, что нам надо договариваться, когда что показывать, и не перекормить нашего зрителя, выбросив на него весь золотой фонд. С этим надо быть очень аккуратным", - отметила Трегулова.

Она добавила, что присутствие в онлайн-пространстве, тем не менее, необходимо музею, чтобы не потерять рекордную посещаемость, которую демонстрировала Третьяковская галерея до пандемии.

"Прошедший год был для Третьяковской галереи рекордным по посещаемости: к нам пришли 2 млн 835 тыс. посетителей, мы впервые в истории вошли по лондонскому рейтингу The Art Newspaper в двадцатку самых посещаемых музеев мира. Даже в 2020 году январь и февраль были самыми посещаемыми за последние десятилетия в Третьяковской галерее. Если сейчас мы остановимся и не будем присутствовать в онлайн-пространстве, то рискуем потом оказаться в ситуации, когда нам придется работать с двойным или тройным напряжением, для того, чтобы вернуть свою публику", - сказала Трегулова.

Теги
РоссияТрегулова, Зельфира ИсмаиловнаПандемия коронавируса нового типа
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