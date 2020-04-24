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Песня 99-летнего ветерана в поддержку врачей возглавила британские чарты

Том Мур стал старейшим исполнителем в истории, сумевшим пробиться на первое место в музыкальных хит-парадах страны

ЛОНДОН, 24 апреля. /ТАСС/. Британский ветеран Второй мировой войны Том Мур стал старейшим исполнителем в истории, сумевшим пробиться на первое место в британских музыкальных хит-парадах. Песня, записанная 99-летним Муром для сбора пожертвований на нужды британских врачей, в пятницу возглавила сводный чарт синглов, составляемый британской Official Charts Company.

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На прошлой неделе кавер-версия композиции 1945 года You"ll Never Walk Alone, записанная Муром вместе с британским певцом Майклом Боллом и хором британской Национальной системы здравоохранения (NHS), возглавила чарт iTunes. Песня, которая известна почти каждому британцу, была написана американскими композиторами Ричардом Роджерcом и Оскаром Хаммерстайном II для мюзикла "Карусель". Со временем она стала гимном английского футбольного клуба "Ливерпуль".

Новой версии известной песни удалось потеснить лидера последних месяцев - лирическую композиция Blinding Lights канадского исполнителя Эйбела Макконена Тесфайе, больше известного под псевдонимом The Weeknd. Его песня занимала первую строчку сводного британского хит-парада на протяжении восьми недель. Кавер, созданный при участии Мура, обошел и песню We'll meet again 1939 года, которая была в апреле перезаписана английской певицей Верой Линн. 103-летняя Линн спела дуэтом с сопрано Кэтрин Дженкинс для того, чтобы также собрать деньги на помощь британским врачам, которые борются с новым коронавирусом

"Внуки не могут поверить, что их дедушка - звезда хит-парадов", - пошутил Мур, слова которого приводит на своем сайте газета The Guardian. "Все мы вместе оказались в этой ситуации, и я благодарю вас за оказанную поддержку. Она стала лишним доказательством того, что ты, действительно, никогда не будешь одинок", - добавил он, поблагодарив музыкантов, работавших над песней, и всех жителей страны, поддерживающих британских медиков.

Народный герой

Ветеран, который 30 апреля отметит 100-летний юбилей, приобрел общенациональную известность после того, как объявил сбор пожертвований на нужды NHS. Для привлечения средств отставной капитан Вооруженных сил Великобритании, служивший в годы войны в Индии и Бирме, выложил в интернете фото, на котором видно, как он обходит свой небольшой сад в округе Марстон-Мортей в английском графстве Бедфордшир на ходунках. Мур намеревался совершить 100 кругов (по числу прожитых лет), каждый длиной 25 м, и на прошлой неделе добился этого результата, но не остановился. Он обещал продолжить делать обход сада до тех пор, пока будут поступать пожертвования.

Вначале он планировал собрать £1 тыс., но его акция вызвала столь огромный интерес, что ему удалось собрать в 28 тыс. раз больше изначально намеченной суммы - £28 млн (почти $35 млн по текущему курсу).

По данным, опубликованным британским Минздравом 24 апреля, более чем у 140 тыс. человек в стране было подтверждено заражение новым коронавирусом. Число летальных исходов приближается к 20 тыс.

Теги
ВеликобританияПандемия коронавируса нового типа
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