Венская опера в новом сезоне покажет премьеры в постановках Серебренникова и Чернякова

ВЕНА, 27 апреля. /ТАСС/. Венская государственная опера запланировала в программе нового сезона 2020-2021 годов 10 оперных премьер. Среди премьерных спектаклей представлены опера Петра Чайковского "Евгений Онегин" в постановке Дмитрия Чернякова и опера Рихарда Вагнера "Парсифаль" в постановке Кирилла Серебренникова.

В музей, театр, на концерт — онлайн. Как организовать свой досуг на карантине

Управление Венской оперой перейдет в сентябре от Доминика Мейера к дебютанту театрального бизнеса Богдану Рошчичу. Кроме оперных премьер, запланированы три новые балетные постановки. Презентация новой программы из-за пандемии состоялась в режиме видеотрансляции на австрийском телеканале ORF III.

Первой премьерой 7 сентября должна стать опера Джакомо Пуччини "Мадам Баттерфляй". На 12 октября запланирована опера "Похищение из Сераля" Вольфганга Амадея Моцарта, на 25 октября - "Евгений Онегин" в постановке Чернякова, на 13 декабря - "Преданное море" Ханса Вернера Хенце. 6 февраля 2021 года будет показана опера "Кармен" Жоржа Бизе, 4 марта - "Травиата" Джузеппе Верди, 1 апреля - "Парсифаль" в постановке Серебренникова, 23 апреля - "Фауст" Шарля Гуно, 22 мая - "Коронация Поппеи" Клаудио Монтеверди, 10 июня - "Макбет" Верди.

Венская опера в мае 2019 года отметила 150-летие. Театр отменил постановки до конца июня из-за мер по борьбе с коронавирусом. На время приостановки мероприятий опера проводит на официальном сайте трансляции записей ранних спектаклей. Для просмотра нужно зарегистрироваться и заказать бесплатный абонемент.

В Австрии крупные мероприятия в сфере культуры запрещены до 31 августа. По состоянию на 27 апреля в этой стране из 15 274 заразившихся 12 362 человека выздоровели, 549 умерли.