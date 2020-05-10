Британские музыканты ко Дню Победы исполнили в карантине советские песни о войне

ЛОНДОН, 10 мая. /Корр. ТАСС Юрий Михайленко/. Музыканты из Великобритании, находясь в карантине из-за пандемии вызываемого коронавирусом заболевания, исполнили ко Дню Победы советские песни о войне. Как рассказал в воскресенье корреспонденту ТАСС дирижер Валлийского симфонического духового оркестра Крейг Робертс, 30 участников его коллектива записали аранжировку "Дня Победы" Давида Тухманова и Владимира Харитонова.

"Нашему ансамблю посчастливилось в последние несколько лет участвовать в праздновании Дня Победы в Москве. Просто невероятно, как много люди в России делают каждый год, чтобы почтить память своих родных, погибших в годы Второй мировой войны. Особенно нас впечатлило количество людей, выходящих на улицы, чтобы вспомнить о тех событиях. Проведение торжеств в режиме онлайн было правильным и, пожалуй, единственно возможным шагом в сложившихся обстоятельствах", - сказал собеседник агентства, выразив надежду на то, что больше людей во всем мире смогут оценить масштабы торжеств, которые обычно проводятся в России 9 мая.

По словам Робертса, участники оркестра должны были посетить РФ в этом году, чтобы принять участие в праздновании 75-й годовщины Победы и дать несколько концертов, в том числе в Крыму. Эти планы пришлось перенести из-за пандемии.

"Тем не менее мы воспользовались возможностью записать кое-что из русской музыки, находясь в изоляции. Коллектив из 30 музыкантов исполнил марш "День Победы", и запись мы выложили в YouTube", - рассказал Робертс. По его словам, участники ансамбля, игравшие вместе в режиме видеосвязи, "просто не могли не отметить эту дату и не отправить друзьям в России музыкальное послание в знак солидарности, благодарности и дружбы".

"Катюша" по-шотландски

Шотландский музыкант Джон Паттерсон также записал музыкальное послание для россиян по случаю Дня Победы. Исполнитель, посетивший Москву в 2017 году в составе Оркестра волынок города и округа Керколди, исполнил "Катюшу" на национальном музыкальном инструменте Шотландии для международного музыкального флешмоба, участники которого исполняли композиции, посвященные Великой Победе, и выкладывали свои записи в соцсетях.

"В 2017 году мы стали участниками акции "Бессмертный полк". Мне никогда до этого не доводилось видеть столь массового шествия. Торжества по случаю общей победы союзников над фашизмом помогли мне осознать то, насколько велики были потери СССР и жертва русского народа", - сказал корреспонденту ТАСС Паттерсон.

8 мая музыкант играл на улице у своего дома шотландский военный марш по случаю отмечаемого в этот день в западных странах Дня Победы в Европе. А 9 мая Паттерсон опубликовал видео, запечатлевшее, как он в традиционном костюме исполняет на волынке "Катюшу" на фоне монумента Уоллеса - башни, возведенной в честь шотландского героя Уильяма Уоллеса в городе Стерлинг, где живет исполнитель.

"Мне также удалось посмотреть видео с авиапарадом в Москве. Мне кажется, что отмена части праздничных мероприятий была правильным шагом. Было бы слишком большим риском призывать людей массово выходить на улицы", - сказал Паттерсон.

Мы встретимся вновь

В связи со вспышкой вызываемого коронавирусом заболевания, унесшей в Великобритании уже почти 32 тыс. жизней, в стране было отменено множество памятных мероприятий по случаю 75-й годовщины Победы, проведение которых планировалось до начала пандемии. Ключевой частью программы онлайн-торжеств, призванных заменить традиционные мемориальные мероприятия, включая шествие ветеранов в Лондоне, стало обращение Елизаветы II. Королева поблагодарила ветеранов, живущих в Великобритании и странах, бывших ее союзниками во Второй мировой, за силу и мужество, проявленные в годы войны.

По случаю праздника члены британской королевской семьи и правительства страны в пятницу поздравляли ветеранов войны по видеосвязи. После телеобращения Ее Величества многие жители королевства, где с 23 марта действует карантин, вышли на пороги и балконы своих домов, чтобы спеть самую популярную британскую песню военного времени We'll meet again ("Мы встретимся вновь") 1939 года. Ее исполнительница - 103-летняя британская певица Вера Линн - в апреле перезаписала ее дуэтом с сопрано Кэтрин Дженкинс, чтобы собрать деньги на помощь британским врачам, которые борются с коронавирусом.