Эксперты: процесс возвращения музеев и театров к прежнему режиму будет трудным и долгим

С середины марта федеральные учреждения культуры закрыты для посетителей. Недополученная прибыль крупнейших музеев и театров за этот срок исчисляется десятками миллионов рублей. Правительство РФ выделило 3,8 млрд рублей Министерству культуры РФ, Государственному академическому Большому театру России (ГАБТ) и Государственному Эрмитажу для оказания поддержки после приостановки работы учреждений культуры.

Театрам предстоит длительный и трудный процесс возвращения к привычной жизни, считает художественный руководитель Большого драматического театра им. Товстоногова Андрей Могучий. Вместе с тем, опыт последних месяцев он считает "испытанием, которое нужно максимально использовать на перезагрузку, на переосмысление того, что мы делали, делаем, кто мы, как мы должны дальше действовать, реагировать". "Вся эта ситуация для художника является серьезной пищей для размышлений и для художественного акта", - сказал он.

Генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова также уверена, что процесс восстановления не будет быстрым. По ее словам, сейчас очень трудно ответить на вопрос, когда музеи смогут вернуться к привычным показателям. "По одной простой причине - все говорят о второй волне коронавируса. И мы видим пример Гонконга, где музеи открылись, проработали недолгое время и закрылись. Мы постоянно общаемся с моими коллегами и в России, и за рубежом, и прекрасно понимаем, что чем больше мы делимся информацией, тем легче будет каждому из нас", - сказала она.

Трегулова предположила, что в случае благоприятного развития ситуации музеи смогут вернуться к прежним показателям к весне 2021 года. "Мы должны максимально держаться своих планов, реально оценивать ситуацию, и задача сейчас - совместить свои амбиции и планы с реальностью и стараться достичь баланса обеспечения необходимых мер безопасности и одновременно не сдать свои позиции и не закрыть на годы все программы и проекты, которые задумывались", - добавила собеседница агентства.

В Третьяковской галерее надеются, что открытие будет возможно с начала июля. И, конечно, с соблюдением всех необходимых мер безопасности. "Мы прекрасно понимаем, что мы летом, когда надеемся открыться, увы, не вернемся к той нашей обычной жизни с огромным количеством посетителей. Это будет музей, где люди будут ходить в масках, где будет ограниченный доступ, посещение будет по сеансам и где наши смотрители и службы безопасности будут стараться очень аккуратно и деликатно просить наших посетителей соблюдать ту дистанцию, которую нам установят", - отметила Трегулова.

Возмещение упущенных доходов

Минкультуры в этой непростой ситуации, по словам Могучего, оказало не только материальную поддержку, но также предложило использовать свои платформы, порталы и другие возможности. Одним из определяющих для театров моментов на фоне пандемии он назвал то, что ведомство добилось компенсации их финансовых потерь за этот период. "Это очень важно для театров, для федеральных театров, как наш, зависимых от поддержки государства, что в этот сложный момент государство не забывает артистов и всячески помогает в этой ситуации прожить и выдержать это", - сказал собеседник агентства.

Генеральный директор Государственного Эрмитажа, президент Союза музеев РФ Михаил Пиотровский отметил, что выпадение доходов делает невозможным дальнейшее развитие учреждений культуры. "Раньше все было основано на порочной практике, что музеи якобы могут быть самоокупаемыми. Они не могут быть самоокупаемы, поэтому Министерство культуры просило у правительства, и оно выдало распоряжение Министерству финансов, и сейчас министерства очень строго выделяют эти деньги. Это не помощь, это именно возмещение потерянных доходов", - сказал он.

"Мы очень любим слово "помощь", но оно годится, только когда это благотворительность, а все остальное - это люди выполняют свои функции. Надо сказать, что Министерство культуры сейчас хорошо выполняет свои функции. И новый министр культуры, сразу войдя в этот самый режим сложностей, многое сделала", - подчеркнул гендиректор Эрмитажа.

Механизм, который сейчас вырабатывается, он считает правильным, так как "государство должно гарантировать музею существование". "В сфере дополнительных дотаций остались в стороне муниципальные музеи и ведомственные - будем обсуждать, какие меры просить принять", - добавил Пиотровский.

Трегулова называет решение правительства о выделении средств на возмещение упущенных доходов замечательным подспорьем. "Это замечательное решение, за которое я могу только поблагодарить правительство Российской Федерации, нашего министра культуры Ольгу Борисовну Любимову и исполняющего обязанности премьер-министра Андрея Белоусова", - сказала она.

Кроме того, в период пандемии галерею поддерживают партнеры и спонсоры. Также благодаря фондам целевого капитала Третьяковка может рассчитывать на определенные средства для пополнения коллекции и развития малых музеев. "Вообще нет ощущения, что ты один, есть ощущение взаимопомощи. И мы со своей стороны тоже стараемся помогать всем и не отказываться ни от одного предложения участвовать в каких-то программах. Таким образом мы подпитываем людей чем-то, что им крайне необходимо сейчас, им это важно", - добавила Трегулова.

Эмоциональный отклик онлайн

После закрытия для посетителей учреждения культуры стали активнее заниматься цифровыми проектами и развитием своих сайтов и страниц в социальных сетях. При этом, в отличие от многих музеев, Третьяковская галерея не пошла по пути проведения онлайн-выставок. "Хотя, поверьте, у нас в обойме были готовые проекты, и, как только музей откроется, будем "выстреливать" просто каждую неделю по интересной, яркой, сильной выставке. Подумав о том, как может выглядеть онлайн-открытие, мы приняли решение, что мы лучше подождем, лучше насытим наше онлайн-пространство иными материалами. Потому что мы хотим другого открытия - мы хотим открытия, где будут живые люди, мы хотим, чтобы после этого открытия к нам приходили зрители", - отметила Трегулова.

Она считает, что можно сделать онлайн-рассказ об отдельном художественном произведении, попытаться передать впечатления, эмоции и мысли, но выставка - совсем другое дело. "Мы серьезнейшим образом работаем в той сфере, которую принято обозначать "digital". Уже после закрытия музея перед началом карантина сняли материал для 18 роликов "История одного шедевра", которые шаг за шагом выпускаем на сайте, на канале в YouTube и на других ресурсах", - отметила собеседница агентства.

Среди других проектов - онлайн-экскурсия "Третьяковка со Шнуром", в которой принял участие рок-музыкант Сергей Шнуров. На основе этой экскурсии, созданной при поддержке Сбербанка и мультимедийной платформы Okko, также было сделано 11 мини-фильмов. За месяц проект посмотрели около 650 тыс. человек. Также в рамках этого сотрудничества был записан образовательный проект "Как понимать искусство", посвященный 75-летию Победы.

"Какие-то очень нужные для школьников вещи мы попытались рассказать человеческим языком, вызвать эмоцию, чувство, чтобы это затронуло умы и души. И мы будем стараться развивать подобный подход и подобную глубоко эмоциональную стилистику рассказа, пытаясь передать смыслы через эстетические особенности того или иного художественного произведения, делая этот рассказ близким и доступным, но не впадая в популизм", - сказала Трегулова.

Интернет как художественное пространство

БДТ имени Г.А. Товстоногова в середине апреля при поддержке Минкультуры РФ и госкорпорации "Росатом" запустил отдельную цифровую платформу БДТdigital: с аудиосериалами, радиоспектаклями, трансляциями спектаклей разных лет и другими форматами.

"Цифровая форма была вынужденным, но прежде всего социальным проектом, потому что нужно было поддержать артистов и каким-то образом продолжать жизнь, не поддаваться никаким паникам, депрессиям и унынию. Мы должны были попробовать ощутить свои возможности в новой жизни: сколько еще все это (ограничения из-за коронавируса - прим. ТАСС) продлится, неясно. Поэтому расположиться в каком-то пространстве, в котором есть возможности и перспективы, как мне кажется, и в том числе художественные, сейчас самое время", - сказал Могучий.

Время, которое творческий состав провел в ожидании реальных репетиций и настоящей встречи со зрителями, по его словам, "было сопряжено и с каким-то разочарованиями, и усталостями, но и с удивительными открытиями". Одним из таких открытий стал многочасовой телефонный марафон на 9 Мая. "Это принципиально было сделано не в Zoom, не в Skype или каких-то других интернет-продуктах, а более-менее традиционным способом - через телефон. Артисты в течение 12 часов звонили в определенное продюсерами время и выходили в онлайн с текстами дневников и писем, написанных во время Великой Отечественной войны - и врачами, и солдатами, офицерами, писателями", - рассказал Могучий.

В итоге получился огромный радиоспектакль, существующий, как отметил худрук, по всем законам театра. Среди других проектов, которые за короткое время успели приблизиться к категории художественных, худрук назвал аудиосериал "Бедные люди" по Достоевскому режиссера Антона Морозова, в котором актеры тоже существуют в режиме "живого" времени. "Я надеюсь, сейчас будет еще какое-то количество проектов, которые будут завоевывать интернет и формировать его как художественное пространство", - добавил он.