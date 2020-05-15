Путин поздравил Светлану Светличную с юбилеем

Светличная: моя роль в "Бриллиантовой руке" не пошлая, а сейчас все какие-то пошлые

"Вы обогатили отечественный кинематограф яркими, самобытными, незабываемыми актерскими работами, снискали профессиональное признание и искренние симпатии зрителей, - подчеркнул президент. - Отрадно, что и сегодня вы радуете публику новыми интересными ролями, участвуете в телепередачах, творческих встречах и кинофестивалях".

Путин пожелал актрисе здоровья, благополучия и всего наилучшего.

О Светлане Светличной

Светлана Светличная родилась 15 мая 1940 года. Она окончила ВГИК, мастером ее курса был известный советский режиссер и сценарист Михаил Ромм. Первое появление молодой артистки в кино состоялось в 1959 году в картине "Колыбельная" Михаила Калика, два года спустя она получила одну из главных ролей в фильме "Им покоряется небо" Татьяны Лиозновой. Позднее она появилась в многосерийной военной драме "Семнадцать мгновений весны", исполнив влюбленную в Штирлица машинистку Габи.

Особую известность Светличной принесла роль в комедии "Бриллиантовая рука" Леонида Гайдая. Также артистка сыграла в картинах "Герой нашего времени", "Место встречи изменить нельзя" и других. В 1974 году ей присвоили звание Заслуженной артистки РСФСР за заслуги в области советского киноискусства.