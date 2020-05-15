{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Путин поздравил Светлану Светличную с юбилеем

По словам президента, актриса обогатила кинематограф своими яркими и самобытными ролям

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил киноактрису, заслуженную артистку РСФСР Светлану Светличную с юбилеем. Телеграмма опубликована в пятницу на сайте Кремля.

На эту тему
Светличная: моя роль в "Бриллиантовой руке" не пошлая, а сейчас все какие-то пошлые

"Вы обогатили отечественный кинематограф яркими, самобытными, незабываемыми актерскими работами, снискали профессиональное признание и искренние симпатии зрителей, - подчеркнул президент. - Отрадно, что и сегодня вы радуете публику новыми интересными ролями, участвуете в телепередачах, творческих встречах и кинофестивалях".

Путин пожелал актрисе здоровья, благополучия и всего наилучшего.

О Светлане Светличной

Светлана Светличная родилась 15 мая 1940 года. Она окончила ВГИК, мастером ее курса был известный советский режиссер и сценарист Михаил Ромм. Первое появление молодой артистки в кино состоялось в 1959 году в картине "Колыбельная" Михаила Калика, два года спустя она получила одну из главных ролей в фильме "Им покоряется небо" Татьяны Лиозновой. Позднее она появилась в многосерийной военной драме "Семнадцать мгновений весны", исполнив влюбленную в Штирлица машинистку Габи.

Особую известность Светличной принесла роль в комедии "Бриллиантовая рука" Леонида Гайдая. Также артистка сыграла в картинах "Герой нашего времени", "Место встречи изменить нельзя" и других. В 1974 году ей присвоили звание Заслуженной артистки РСФСР за заслуги в области советского киноискусства.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияСветличная, Светлана Афанасьевна
Реклама на ТАСС
В Архангельской области завершились съемки военной драмы
Фильм "Сашка. Дневник солдата" стал режиссерским дебютом актера Кирилла Зайцева
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС