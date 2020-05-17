В Дагестане в "Ночь музеев" прошли онлайн-экскурсии и викторины

"В этом году в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой все мероприятия состоялись в режиме в онлайн. Общий охват по всем организованным онлайн-мероприятиям составил порядка 4 тыс. человек. Так, Музей истории мировых культур и религий принял активное участие во всероссийской акции "Ночь музеев", подготовив разнообразную программу. Каждый желающий в этот день мог проверить свои знания, касающиеся религиозной, а также традиционной дагестанской культуры, благодаря вопросам онлайн-викторины", - рассказали в министерстве.

МАХАЧКАЛА, 17 мая. /ТАСС/. Более 4 тыс. жителей Дагестана приняли участие в мероприятиях, проводимых региональными организациями в рамках акции "Ночь музеев". Для ее участников в режиме онлайн организовали мастер-классы и викторины, рассказали о национальных костюмах, а также провели виртуальные экскурсии, рассказали ТАСС в пресс-службе Минкультуры региона.

Кроме того, под руководством музейного педагога можно было создать "дерево желаний", являющееся одним из древних культурных феноменов народов региона. В завершение музейной программы был продемонстрирован проект "Нить времен", рассказывающий о национальных костюмах народов, проживающих на территории южного Дагестана. Кроме того, в акции принял участие и Национальный музей им. А. Тахо-Годи. "Вместе со своей аудиторией музей отправился в виртуальное путешествие по Кизлярскому историко-краеведческому музею им. П. Багратиона, а также провел показ документального кино "Письма с фронта", - рассказали в Минкультуры.

Дагестанский музей изобразительных искусств имени им. П. С. Гамзатовой в рамках акции провел выставку "Ахульго. Дагестан. Кавказ в творчестве Франца Рубо", где посетителям рассказали о событиях и фактах истории и культуры региона. Также музей организовал мастер-классы по рисованию и анимации, где дети, используя подручные средства, составляли комиксы.

"Музей-заповедник "Этнографический комплекс "Дагестанский аул" в рамках акции провел показ документального фильма о героях Советского Союза, а Дербентский историко-архитектурный и художественный музей-заповедник организовал в рамках акции онлайн-экскурсию "Загадочный экспонат", - рассказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что Исторический парк "Россия - моя история" в Махачкале присоединился к акции "Ночь музеев" и провел онлайн-экскурсии, а также показал фильм о дагестанцах, участвовавших в Великой Отечественной войне.