Новое слово или временный эксперимент? Как театры выживают в Zoom

Как показала эта почти уже двухмесячная практика, транслировать спектакли онлайн не так и сложно. Нью-йоркский театр "Метрополитен-опера" продолжает активно показывать свои проекты совершенно бесплатно, так же делают и Венская опера, и, например, немецкий "Шаубюне". У некоторых постановок нет субтитров (или есть только английские), но, с другой стороны, это, как правило, классические сюжеты, которые хорошо знакомы. Многие видео доступны в течение 24 часов после трансляции, так что не надо никуда торопиться и бояться, что опоздаешь.
Гораздо интереснее наблюдать за другим — как спектакли ставят онлайн. И онлайн показывают. Этот эксперимент, который на самом деле давно уже должен был случиться, теперь стал вынужденным. Ставить все премьеры, все планы на паузу нецелесообразно, крутить только старые проекты онлайн — тоже временная мера. Нужно было найти выход, и, как всегда, ответ для творческой индустрии скрывался совсем рядом. Как быстро все университеты и школы перешли на онлайн-обучение в Zoom, так же быстро туда пришли и театры. Эта платформа, может быть, удобна не во всех аспектах, но оказалась довольно подходящей для индустрии. С ее помощью теперь не только снимают кино, но и ставят и показывают спектакли.
"Американки"
Один из первых таких проектов в России подготовил Центр Вознесенского. Это "Американки" по одноименной книге Зои Богуславской, вдовы и музы Андрея Вознесенского. В центре постановки — истории о разных женщинах, которые иногда выглядят совершенно разными, будто живут в разных вселенных. Вот, например, первая леди США Ненси Рейган со своей непростой жизнью и трудностями. А вот — Татьяна Яковлева, возлюбленная Владимира Маяковского, которая прошла абсолютно другой путь. Кроме того, там есть и модельер, и заключенная в женской тюрьме, а еще голливудский гид. Всех их объединяет собеседница — писательница из Советского Союза, которая по ходу разговора осознает, что она гораздо свободнее внутренне, чем все эти прекрасные дамы.
Так эта череда рассказов превращается в своеобразный роуд-муви, только зрители и артистки движутся не в пространстве, а во времени. Как и героини, актрисы спектакля тоже далеко друг от друга. Все они подключились к проекту не просто из разных уголков России, но даже и из США. Артистки в условиях пандемии ответственны не только за актерскую часть — всем им приходится самим заниматься гримом и костюмами, выставлять свет, камеру, следить за многими техническими вещами, которыми обычно занимается целая команда специалистов.
У таких спектаклей нет ни третьего звонка, ни привычно кашляющих зрителей, ни шикающих соседей, а актерам приходится работать из дома, когда рядом могут быть раздражающие близкие или подлизывающиеся не вовремя коты.
"Начав репетировать в Zoom (как и все сейчас), мы поняли, что нам понадобится решение, где актрисы могли бы друг друга видеть "в пространстве": грубо говоря, слева, справа и так далее. Мы перепробовали несколько программ в поиске той, которая бы давала нашим актрисам ощущение совместного присутствия на одной сцене. В итоге сошлись на том, чтобы брать пример с еще одной новой области творчества и культуры — стриминг, это же культура прямых трансляций — и сделали еще один шаг вперед, чтобы не просто готовить или играть онлайн, а творить вместе", — рассказал режиссер "Американок" Эндрю Фрибург.
16 мая вышел второй проект центра — "Карантин, или Крах всего святого" по стихам Дмитрия Пригова. В спектакле задействованы четыре актера, они читают свои тексты по очереди, запертые в своих четырех стенах. Они мечутся по этим импровизированным клеткам, а зрители размышляют об абсурде ситуации — несмотря на то, что это стихи из эпохи перестройки, они почему-то трагически актуальны сейчас.
Вы не хотите это видеть
В такой провокативной и непростой ситуации один из главных театральных продюсеров страны Федор Елютин не мог остаться в стороне. Он и его команда "Импресарио" адаптировали для Zoom новый проект — I don’t want to see that. Как и многие другие их спектакли, этот тоже интерактивный, зрители чувствуют полную вовлеченность и даже немного влияют на сюжет.
Все выглядит как онлайн-тренинг. Вы будущие модераторы Facebook, и самое важное в вашей работе — это научиться разбираться в видах запрещенного контента. Пользователи ежесекундно блокируют и кидают страйки на разные посты и паблики. Ваша задача — научиться правильно распознавать, что достойно блокировки, а что нет, где тут порнография, а где произведение искусства. Вам расскажут, как работают такие алгоритмы, чем руководствуются модераторы, куда отправляются заблокированные посты.
Несмотря на то что этот спектакль собрали всего за 20 дней, все детали в нем продуманы. Кадр четко выстроен, красивая графика, атмосферная музыка. Все здесь сделано для того, чтобы сотня зрителей почувствовала какое-то единение, что все они — рядом.
А еще у "Импресарио" есть довольно любопытная штука — "9 движений, которые превратят ваш дом в театр". Это такой небольшой семиминутный аудиоспектакль, который вы можете послушать в любой момент. Вам предлагается сесть и обнять свои колени, подойти к стене, встать у окна, но все это не самое важное, что там есть. Когда веселенькая музыка, подходящая скорее для утренней зарядки, закончится, голос почти в полной тишине сообщит вам нечто большее, что-то, что заставит совершенно по-другому взглянуть на свою жизнь в изоляции.
Американский театральный критик Питер Маркс в своей недавней статье в Washington post говорит, что в принципе Zoom может стать новым важным инструментом в индустрии. Дело касается не только производства спектаклей, но и зрителей и их ощущений. Вы только представьте, как на мониторе экрана существует 50, 80 или 100 (целая толпа!) маленьких окошек, в каждом из которых находится человек. Но все они безумно одиноки. В этом и состоит, пожалуй, один из главных парадоксов такого театра.
Пока примеров в России Zoom-театра слишком мало, чтобы ответить на важный вопрос: нужен ли он нам? Конечно, трансляции больших, серьезных театров — это одно: для целого мира открывается возможность оказаться где угодно и посмотреть какой угодно спектакль. Особенно это важно для тех, кто живет в маленьких городах или просто не имеет возможности пойти на постановку. Спектакли в Zoom все же пока выглядят довольно специфической историей. И, конечно, не каждый сюжет может в эти рамки подойти. Не расскажешь же, скажем, масштабную историю "Войны и мира" в своих компактных, камерных, комнатных условиях.
Следить за этим экспериментом безумно увлекательно, и очень интересно, куда все-таки эта дорожка свернет: в сторону интимных камерных переживаний или масштабных технологических постановок?