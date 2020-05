Новое слово или временный эксперимент? Как театры выживают в Zoom

16 мая вышел второй проект центра — "Карантин, или Крах всего святого" по стихам Дмитрия Пригова. В спектакле задействованы четыре актера, они читают свои тексты по очереди, запертые в своих четырех стенах. Они мечутся по этим импровизированным клеткам, а зрители размышляют об абсурде ситуации — несмотря на то, что это стихи из эпохи перестройки, они почему-то трагически актуальны сейчас.

Вы не хотите это видеть

В такой провокативной и непростой ситуации один из главных театральных продюсеров страны Федор Елютин не мог остаться в стороне. Он и его команда "Импресарио" адаптировали для Zoom новый проект — I don’t want to see that. Как и многие другие их спектакли, этот тоже интерактивный, зрители чувствуют полную вовлеченность и даже немного влияют на сюжет.

Все выглядит как онлайн-тренинг. Вы будущие модераторы Facebook, и самое важное в вашей работе — это научиться разбираться в видах запрещенного контента. Пользователи ежесекундно блокируют и кидают страйки на разные посты и паблики. Ваша задача — научиться правильно распознавать, что достойно блокировки, а что нет, где тут порнография, а где произведение искусства. Вам расскажут, как работают такие алгоритмы, чем руководствуются модераторы, куда отправляются заблокированные посты.