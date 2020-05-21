Новое слово или временный эксперимент? Как театры выживают в Zoom

Одно дело в период самоизоляции показывать старые премьеры, а совершенно другое — эти премьеры ставить. В мире набирает обороты Zoom-театр, когда спектакли показываются онлайн, а актеры играют из своих собственных квартир. Рассказываем, что это и как работает

Как показала эта почти уже двухмесячная практика, транслировать спектакли онлайн не так и сложно. Нью-йоркский театр "Метрополитен-опера" продолжает активно показывать свои проекты совершенно бесплатно, так же делают и Венская опера, и, например, немецкий "Шаубюне". У некоторых постановок нет субтитров (или есть только английские), но, с другой стороны, это, как правило, классические сюжеты, которые хорошо знакомы. Многие видео доступны в течение 24 часов после трансляции, так что не надо никуда торопиться и бояться, что опоздаешь. Гораздо интереснее наблюдать за другим — как спектакли ставят онлайн. И онлайн показывают. Этот эксперимент, который на самом деле давно уже должен был случиться, теперь стал вынужденным. Ставить все премьеры, все планы на паузу нецелесообразно, крутить только старые проекты онлайн — тоже временная мера. Нужно было найти выход, и, как всегда, ответ для творческой индустрии скрывался совсем рядом. Как быстро все университеты и школы перешли на онлайн-обучение в Zoom, так же быстро туда пришли и театры. Эта платформа, может быть, удобна не во всех аспектах, но оказалась довольно подходящей для индустрии. С ее помощью теперь не только снимают кино, но и ставят и показывают спектакли. "Американки" Один из первых таких проектов в России подготовил Центр Вознесенского. Это "Американки" по одноименной книге Зои Богуславской, вдовы и музы Андрея Вознесенского. В центре постановки — истории о разных женщинах, которые иногда выглядят совершенно разными, будто живут в разных вселенных. Вот, например, первая леди США Ненси Рейган со своей непростой жизнью и трудностями. А вот — Татьяна Яковлева, возлюбленная Владимира Маяковского, которая прошла абсолютно другой путь. Кроме того, там есть и модельер, и заключенная в женской тюрьме, а еще голливудский гид. Всех их объединяет собеседница — писательница из Советского Союза, которая по ходу разговора осознает, что она гораздо свободнее внутренне, чем все эти прекрасные дамы. Так эта череда рассказов превращается в своеобразный роуд-муви, только зрители и артистки движутся не в пространстве, а во времени. Как и героини, актрисы спектакля тоже далеко друг от друга. Все они подключились к проекту не просто из разных уголков России, но даже и из США. Артистки в условиях пандемии ответственны не только за актерскую часть — всем им приходится самим заниматься гримом и костюмами, выставлять свет, камеру, следить за многими техническими вещами, которыми обычно занимается целая команда специалистов.

Описание Режиссер спектакля "Америкаки" Эндрю Фрибург © Пресс-служба Центра Вознесенского

У таких спектаклей нет ни третьего звонка, ни привычно кашляющих зрителей, ни шикающих соседей, а актерам приходится работать из дома, когда рядом могут быть раздражающие близкие или подлизывающиеся не вовремя коты. "Начав репетировать в Zoom (как и все сейчас), мы поняли, что нам понадобится решение, где актрисы могли бы друг друга видеть "в пространстве": грубо говоря, слева, справа и так далее. Мы перепробовали несколько программ в поиске той, которая бы давала нашим актрисам ощущение совместного присутствия на одной сцене. В итоге сошлись на том, чтобы брать пример с еще одной новой области творчества и культуры — стриминг, это же культура прямых трансляций — и сделали еще один шаг вперед, чтобы не просто готовить или играть онлайн, а творить вместе", — рассказал режиссер "Американок" Эндрю Фрибург.

Описание Кадр из спектакля "Карантин, или Крах всего святого" © Пресс-служба Центра Вознесенского

16 мая вышел второй проект центра — "Карантин, или Крах всего святого" по стихам Дмитрия Пригова. В спектакле задействованы четыре актера, они читают свои тексты по очереди, запертые в своих четырех стенах. Они мечутся по этим импровизированным клеткам, а зрители размышляют об абсурде ситуации — несмотря на то, что это стихи из эпохи перестройки, они почему-то трагически актуальны сейчас. Вы не хотите это видеть В такой провокативной и непростой ситуации один из главных театральных продюсеров страны Федор Елютин не мог остаться в стороне. Он и его команда "Импресарио" адаптировали для Zoom новый проект — I don’t want to see that. Как и многие другие их спектакли, этот тоже интерактивный, зрители чувствуют полную вовлеченность и даже немного влияют на сюжет. Все выглядит как онлайн-тренинг. Вы будущие модераторы Facebook, и самое важное в вашей работе — это научиться разбираться в видах запрещенного контента. Пользователи ежесекундно блокируют и кидают страйки на разные посты и паблики. Ваша задача — научиться правильно распознавать, что достойно блокировки, а что нет, где тут порнография, а где произведение искусства. Вам расскажут, как работают такие алгоритмы, чем руководствуются модераторы, куда отправляются заблокированные посты.

Описание Кадр из проекта "I don’t want to see that" © Пресс-служба Имресарио