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Вызов для индустрии: можно ли снимать фильмы и сериалы через интернет?

Никита Ефремов во время съемок сериала "Безопасные связи"
© Видеосервис START
Изменит ли пандемия коронавируса нового типа принципы работы кино и телевидения

В условиях изоляции практически вся киноиндустрия оказалась заморожена: проекты, находящиеся в стадии продакшена, приостановлены, а релизы готовых фильмов отложены на неопределенный срок. Да и показывать их все равно негде. Фестивали отменены, кинотеатры закрыты, а онлайн-платформ точно не хватит на всех. Продюсерам и режиссерам остается только ждать или развивать какие-то новые проекты и идеи, которые отвечали бы требованиям резко изменившейся действительности.

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Выходом из положения стал формат screenlife. В фильмах этого жанра действие разворачивается исключительно на мониторах компьютеров героев и на экранах мобильных телефонов. Его создатель и главный идеолог — продюсер и режиссер Тимур Бекмамбетов. Под его началом были выпущены фильм ужасов "Убрать из друзей", комедия "Взломать блогеров", триллеры "Поиск" и "Профайл", которому присудили приз зрительских симпатий на Берлинском фестивале. Широкого распространения жанр так и не получил, однако с началом самоизоляции ситуация стала меняться в его пользу. Все-таки с помощью различных приложений можно не только обсуждать будущие проекты, но и снять фильм или сериал. Поэтому после того, как все заперлись по домам, киноиндустрия начала креативить на тему самоизоляции.

Zoom в жизни и в кино

Так, Константин Богомолов снял сериал "Безопасные связи" с Марией Шумаковой, Никитой Ефремовым, Александрой Ребенок и Игорем Миркурбановым о любовных перипетиях, которые происходят онлайн. "Мы воспринимаем текущую ситуацию как шанс стать более креативными, адаптивными и восприимчивыми к запросам аудитории. Очевидно, что сейчас людям как никогда важно получить актуальный контент и возможность рефлексировать. Но если бы мы не придумали историю, которая по-настоящему нас захватила, мы бы не стали затевать этот проект. Форма не должна диктовать содержание. В нашем случае метод съемки позволяет скорее обратить пристальное внимание зрителей на диалоги и персонажей. Это история сложная, драматичная и вместе с тем не лишенная иронии", — отметила продюсер проекта Ирина Сосновая.

Кадр из сериала "Безопасные связи" Видеосервис START
Описание
Кадр из сериала "Безопасные связи"
© Видеосервис START

Не менее оперативно отреагировала на новую реальность и Premier Studios,  выпустившая screenlife-ситком "#СидЯдома" с Марией Мироновой, Ольгой Френкель, Александром Робаком и Гошей Куценко. По словам главы студии Валерия Федоровича, с момента рождения идеи сериала до его выпуска на экраны прошло всего десять дней.

"Технически это выглядело точно так же, как и в сериале: мы созванивались по Skype, WhatsApp или Zoom и разговаривали. Но были, конечно, и свои нюансы. Программа записи изображения с экрана имеет свои недостатки, поэтому мы не могли использовать только ее. В итоге каждый актер сам снимал себя дома на свой телефон, а видеоконференция была нужна для общих планов и для того, чтобы обеспечивать синхронность существования актеров в кадре и чтобы режиссер мог давать рекомендации. И если вы посмотрите в титры, то можете заметить, что все актеры, снявшиеся в ситкоме, указаны еще и в качестве операторов", — рассказал Федорович.

Кадр из сериала "#СидЯдома" Видеосервис PREMIER
Описание
Кадр из сериала "#СидЯдома"
© Видеосервис PREMIER

Еще одно дитя самоизоляции — сериал Александра Молочникова "Беезумие". По сюжету он модный московский режиссер, репетирует спектакль с изголодавшимися по работе Евгением Стычкиным, Игорем Верником, Кристиной Асмус, Максимом Матвеевым и Аглаей Тарасовой в роли самих себя. Правда, большую часть времени занимает не работа, а выяснение отношений и жалобы на условия изоляции.

Будущее за screenlife?

Не отстает от коллег и сам основатель жанра Тимур Бекмамбетов. Его студия "Базелевс" работает над screenlife-проектом "Истории карантина", который будет состоять из отдельных короткометражных фильмов, снятых людьми по всему миру. Правда, по его мнению, пандемия практически не изменила наш стиль жизни.

"Я думаю, что и без этой ситуации screenlife — единственный способ правдиво отразить то, как мы живем. Ничего нового, по сути, не произошло: мы как общались с помощью электронных технологий, так и будем общаться… До карантина я проводил в телефоне по шесть-восемь часов в сутки, сейчас где-то по десять. Вся моя жизнь проходит онлайн".

Бекмамбетов подчеркнул, что классический киноязык не способен адекватно отразить современный мир.

Я ни в коем случае не хочу сказать, что мы больше не увидим любимого и знакомого всем киноязыка с крупными планами, панорамами, рапидами и зумами, но это больше не будет отражать современность. Это будет старым классическим языком кино, а все новые открытия будут происходить в области технологий. Например, ограбление банка больше не происходит, как в фильмах про Аль Капоне. Чтобы ограбить банк, тебе не нужно туда забегать с оружием, там просто нет денег. Сейчас это можно сделать с помощью компьютера. Киберпреступность и кибербезопасность — темы, требующие немедленного осмысления
Тимур Бекмамбетов
режиссер и продюсер

По выражению режиссера, его новая картина "Фау-2. Побег из ада" о советском летчике Михаиле Девятаеве станет "последней ласточкой традиционного кино", и то традиционным его можно назвать с натяжкой. Картина будет сделана в вертикальном формате, а некоторые экшен-сцены режиссер снимал в компьютерной игре. "Большинство фильмов сейчас похожи на постмодернистские перепевы всего того, что мы уже когда-то видели. Нужно все время искать что-то новое и работать с новыми форматами", — заключил Бекмамбетов.

Съемки фильма "Фау-2. Побег из ада" Александр Демьянчук/ТАСС
Описание
Съемки фильма "Фау-2. Побег из ада"
© Александр Демьянчук/ТАСС

Его коллеги по цеху более сдержанны в оценках: "Screenlife в России — жанр сложной судьбы. Это интересная форма киноязыка, и мне хочется верить, что текущая ситуация не перенасытит рынок "попытками изобразить screenlife на коленке" и не отпугнет зрителя", — отметила Сосновая.

По мнению продюсера, пандемия — не повод пересматривать основные законы кинопроизводства, а скорее возможность сделать передышку и поработать в более спокойном темпе: "Мне кажется очень важным воспринимать текущие обстоятельства как возможности. Например, поработать с прекрасными артистами, с которыми очень давно хотелось, но не позволяла занятость. Или доработать сценарии и наконец, когда позволят обстоятельства, войти в съёмки с написанным материалом, а не как обычно. Мне кажется, карантин подарил нам всем набор очень важных скиллов и показал, как много можно экономить времени и сил, если тратить их рационально. А уж сколько идей родилось в "домашних офисах". А всего лишь нужно было замедлиться и перестать все время куда-то спешить".

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С ней согласен глава Premier Studios Евгений Никишов. Он отметил, что screenlife — современный способ рассказать историю, и конечно, жанр войдет в обиход кинематографистов наряду с другими более традиционными инструментами: "Но я не считаю, что эпидемия сможет существенно повлиять на кинопроизводство, и когда она закончится, индустрия вернется к технологиям, которые существовали до карантина".

Несмотря на появление подобных онлайн-проектов, индустрия в данный момент находится скорее в стадии гибернации, нежели бурного креатива. Все привычные способы создания и дистрибуции фильмов и сериалов недоступны, и когда можно будет вернуться к работе — неизвестно. При этом оценки зарубежных экспертов довольно пессимистичны. По мнению многих, после пандемии речь пойдет не о восстановлении, а о выживании, так что большинство вызовов для индустрии развлечений еще впереди. 

Тамара Ходова

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