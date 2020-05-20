Ежегодный бал Института костюма Met Gala не будут проводить в 2020 году

НЬЮ-ЙОРК, 20 мая. /ТАСС/. Крупнейший художественный музей США - Метрополитен - не будет проводить в этом году бал Института костюма Met Gala из-за пандемии нового коронавируса. Об этом его официальные представители сообщили во вторник журналу Vogue.

В музее отметили, что данное решение принято в связи с "мировым кризисом в сфере здравоохранения". Бал планировалось провести 4 мая, однако 17 марта было объявлено о том, что он откладывается на неопределенный срок. В пресс-службе Метрополитен пока не ответили на запрос с просьбой подтвердить информацию об отмене мероприятия.

12 марта в Метрополитен заявили о прекращении его работы из-за распространения коронавируса, были закрыты все три филиала музея в Нью-Йорке. Ожидается, что Метрополитен вновь начнет принимать посетителей в августе.

Главный редактор Vogue Анна Винтур является одним из организаторов Met Gala. Институт костюма входит в структуру музея Метрополитен. Ежегодный бал проводится с 1948 года в первый понедельник мая. В последний раз мероприятие отменили в 2002 году в связи с терактами 11 сентября 2001 года.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 1,52 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 91,8 тыс. человек.