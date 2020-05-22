Гендиректор "Формулы кино": кинотеатр "Горизонт" стал культовым местом для киноманов

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Московский кинотеатр "Горизонт", который закроется после 20 лет существования, был культовым место киноманов и флагманом фестивального движения "Формулы кино". Его традиции будут продолжаться на других площадках сети после возобновления работы, об этом ТАСС рассказал гендиректор Объединенной сети кинотеатров ("Кино Окко", "Синема Парк" и "Формула кино") Алексей Васясин.

"Многие годы кинотеатр "Формула кино Горизонт" был храмом кино, флагманом фестивального движения и фестивальным ядром нашей киносети. Он стал культовым местом для киноманов, многие зрители впервые посмотрели фильмы на большом экране именно в "Горизонте", а для большого количества российских кинематографистов "Горизонт" был первым местом, где его фильм встречался со зрителем", - сказал Васясин.

Он напомнил, что в кинотеатре "Горизонт" регулярно проходили премьеры российских и зарубежных фильмов, международные фестивали, недели кинематографий разных стран, творческие встречи с режиссерами и актерами, лекции, мастер-классы и обсуждения фильмов, концертные и театральные трансляции.

По словам собеседника агентства, удобное месторасположение и архитектурная концепция сделали его событийной площадкой с уникальной репертуарной политикой. Здесь показывали авторское кино, картины на языке оригинала, театральные трансляции и многое другое.

Гендиректор уточнил, что сеть ведет работу над тем, чтобы развивать традиции "Горизонта" на других площадках, но при этом не планирует привязываться к определенному кинотеатру. "Мы видим большой потенциал именно в том, что у нас есть возможность выбрать кинотеатр, который будет наиболее подходящим для того или иного фильма или мероприятия", - заключил он.

Ранее в Объединенной сети кинотеатров ТАСС сообщили, что четырехзальный кинотеатр "Горизонт" на станции метро "Фрунзенская" находится в стадии закрытия, поскольку стороны не пришли к согласию по поводу продления договора аренды. В пресс-службе уточнили, что собственник помещения хотел увеличить арендную плату в несколько раз. Кинотеатр открылся в 1999 году, он был одним из первых в сети "Формула кино".