Минкультуры рассчитывает дать старт театральному сезону в сентябре

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Министерство культуры РФ планирует открыть театральный сезон в сентябре 2020 года при условии стабильной эпидемиологической ситуации. Об этом в министерстве сообщили сайту стопкоронавирус.рф .

"Если 1 июня ограничения продлеваться не будут, то начнется процесс поэтапного возобновления работы театров. <...> Ориентировочно старт театрального сезона запланирован на сентябрь 2020 года", - цитирует ответы Минкультуры сайт стопкоронавирус.рф.

Как пояснили в министерстве, в июне выйдет ограниченная часть коллектива для проведения короткого восстановительного репетиционного процесса. Репетиции, которые последуют за отпуском коллектива, будут проводиться с учетом жесткого графика, исключающего пересечение артистов из разных спектаклей.

В Минкультуры России напомнили, что в августе ведомство направит на согласование в Роспотребнадзор вариант рассадки зрителей и требования санитарной безопасности, которые сочтет оптимальным профессиональное сообщество.

В министерстве также добавили, что годовой план по повышению посещаемости культурных учреждений, который является одной из целей нацпроекта "Культура", пока не был изменен. "Окончательное решение по данному вопросу Минкультуры России планирует принять в августе по итогам тщательного анализа ситуации в отрасли. Если с сентября учреждения начнут работать в обычном режиме, то значение показателя нацпроекта скорректировано не будет", - добавили в министерстве.

Представители Минкультуры уточнили, что по итогам первого квартала 2020 года показатель был перевыполнен. Этот показатель во втором квартале был обнулен. "При этом, учитывая динамику, второй основной показатель нацпроекта - увеличение количества обращений к информационным ресурсам в сфере культуры - будет значительно перевыполнен. Уже по итогам первого квартала эта цифра составляла порядка 20 млн обращений к цифровым ресурсам при общем плане на 2020 год в 32 млн", - отметили в министерстве.

О нацпроекте

Нацпроект "Культура" состоит из трех подразделов: "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура". Всего на его реализацию из бюджета в 2019-2024 гг. планируется выделить 113,5 млрд рублей (из федерального бюджета - 109,7 млрд рублей, из бюджетов субъектов РФ - 3,8 млрд рублей).