Любимова: Роспотребнадзор поможет регионам понять готовность кинотеатров к открытию

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Рекомендации Роспотребнадзора должны поспособствовать определению готовности к открытию кинотеатров в регионах РФ. Об этом в четверг сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова.

"Мы благодарны Роспотребнадзору за оперативное рассмотрение тех предложений, которые Минкультуры России подготовило совместно с ведущими кинотеатральными сетями. Уверена, что подготовленные рекомендации помогут региональным властям и кинотеатрам определить свою готовность к возобновлению деятельности по демонстрации фильмов", - передают ее слова в пресс-службе.

Ранее Роспотребнадзор совместно с Минкультуры РФ подготовил рекомендации по проведению профилактических мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции в кинотеатрах. В частности, согласно документу, между кинозрителями должна соблюдаться дистанция в 1 метр. Все сотрудники должны носить маски и перчатки, для посетителей указана аналогичная рекомендация.

Как отметили в пресс-службе ведомства, соблюдение всех мер предосторожности при посещении кинотеатров позволит минимизировать риск заражения новой коронавирусной инфекцией и сохранить здоровье сотрудников и посетителей.

В ведомстве уточнили, что деятельность кинотеатров может возобновиться только на основании решения местной власти и предложений, предписаний главных государственных санитарных врачей. "Наш опыт показывает: когда все эти рекомендации четко соблюдаются, риски инфицирования минимальны", - цитируют в пресс-службе главу Роспотребнадзора Анну Попову.