Ватиканские музеи возобновили прием посетителей

ВАТИКАН, 1 июня. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Ватиканские музеи, в которых хранятся папские коллекции предметов искусства, а также фрески великих Микеланджело и Рафаэля, открыли в понедельник двери для посетителей после более чем двухмесячного карантина, введенного из-за пандемии коронавируса. Как сообщила журналистам директор музеев Барбара Ятта, билеты в первый день работы экспозиции заказали 1,6 тыс. человек.

"У нас хорошая новость, уже сегодня в музеи должны прийти 1,6 тыс. человек, завтра у нас более тысячи заказов. Разумеется, в основном это местные жители, но мы очень довольны", - сказала она с удовлетворением. По ее словам, открытие музеев - это большой праздник, и к этому дню были подготовлены сюрпризы. Так, полностью открылся после реставрации зал Константина, входящий в так называемые станцы Рафаэля - помещения с фресками, которыми художник расписывал бывшие папские покои.

Во время реставрации, которая продлилась пять лет, исследователям удалось выяснить, что две фигуры на обширной фреске, занимающей три стены и посвященной римскому императору Константину, который первым разрешил исповедовать христианство, принадлежат кисти самого Рафаэля. "Наши исследования, проведенные в ходе реставрации, подтвердили то, что указывалось в некоторых исторических источниках. Две фигуры выполнены в иной технике, и их успел сделать сам Рафаэль до своей скоропостижной смерти в апреле 1520 года", - рассказала Ятта.

Ряд презентаций, посвященных творчеству Рафаэля, были запланированы именно на весенний период и приурочены к 500-летию со дня его кончины. По словам директора музеев, "рафаэлевский год" будет продолжен, не останавливались и научно-исследовательские и музейные проекты. "В определенном смысле в месяцы карантина мы могли им уделить больше внимания, как и сайту, который значительно обогатился и информационно, и имел невероятное увеличение числа посещений. Но такая тенденция, собственно, в эти месяцы была характерна для всех мировых музеев", - сказала она.

При этом она уверена, что ни один виртуальный музей не заменит реальный визит. "Виртуальная информация может использоваться как подготовка к визиту или углубление знаний после визита, но не ничто не может заменить его. Период карантина нам позволил значительно расширить рубрики сайта, пополнить дидактическую часть. И в этом я вижу положительные стороны прошедших месяцев", - отметила директор.

Максимальный туристический поток в Ватиканских музеях достигал 29 тыс. человек в день. Сейчас максимальная проходимость в связи с санитарными правилами безопасности будет в разы меньше. В этом, по мнению руководителя, есть определенные преимущества. "Конечно, сейчас, после двух месяцев закрытия, нам не хватает этих толп, но мы пытаемся воспользоваться преимуществами, поскольку только сейчас посетители смогут любоваться на папские коллекции в нынешних условиях, это особая привилегия", - отметила она. В музеях введен режим обязательного бронирования билетов, каждые 15 минут будут впускаться группы численностью не более 10 человек. При этом увеличены часы работы музеев - на 2 часа, до 20:00 (21:00 мск) в будние дни и до 22:00 (23:00 мск) в пятницу и субботу.

Главная слово - дистанция

Если раньше в залах Ватиканских музеев, где стоял нескончаемый гул, главным словом для смотрителей было "тишина", то сейчас - "дистанция". Ее, несмотря на обязательную медицинскую маску, необходимо соблюдать везде - в залах, на лестницах, переходах, в очереди на входе в ожидании прохождения контроля. Обычные рамки металлоискателя при входе теперь пополнились тепловизором. В остальном все выглядит как обычно, за исключением того, что в залах непривычно мало людей.

Сразу несколько посетителей рассказали, что пришли в день открытия именно по этой причине - чтобы насладиться предметами искусства практически в одиночестве. "Мы давно живем в Риме, - рассказала пожилая пара, - но всегда избегали Ватиканских музеев из-за боязни больших толп туристов. Сейчас появилась уникальная возможность для визита". Среди посетителей - немало иностранцев, живущих в Риме. Сотрудник американской компании, переехавший на работу в Рим четыре месяца назад, привел в музей жену и сына. "Для нашего мальчика это невероятный опыт", - поделился мужчина с ТАСС.