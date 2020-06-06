Эксперт: новые нормы переноса зрелищных мероприятий спасут организаторов от банкротства

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Внесенные правительством РФ изменения в порядок отмены и переноса зрелищных мероприятий, которые разрешают обменивать билеты на новые даты, спасут негосударственные театрально-концертные организации от банкротства вследствие ограничений на посещение, введенных из-за пандемии коронавируса. Такое мнение в беседе с ТАСС в субботу высказал театральный продюсер, генеральный директор компании "Бродвей Москва" Дмитрий Богачев.

В субботу премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, которое вносит изменения в порядок отмены, замены либо переноса мероприятия, в том числе в части порядка и сроков возмещения стоимости билетов, абонементов и путевок в случае угрозы возникновения отдельных чрезвычайных ситуаций, а также введении режима повышенной готовности и чрезвычайной ситуации. Так, при переносе сроков мероприятия организатор может объявить новую дату в течение полугода после снятия режима ограничений. В этом случае он вправе предложить покупателю посетить перенесенное мероприятие по ранее приобретенному билету или обменять его на ваучер. Если в течение полугода не была объявлена новая дата, то мероприятие считается отмененным, и посетитель может запросить возврат денежных средств за билет или ваучер.

"Решение правительства об обмене билетов на перенесенные из-за пандемии мероприятия - мудрое взвешенное решение, которое позволяет нам в условиях пандемии соблюсти все обязательства перед зрителями не ущемляя их интересов, и одновременно сохранить отрасль негосударственных театрально-концертных учреждений страны от ее полного уничтожения", - заявил Богачев.

Первоочередной задачей стал именно перенос мероприятий, а не их отмена, отметил театральный продюсер. "Именно перенос мероприятий с обменом билетов на новые даты дает возможность зрителям посетить спектакли или концерты, на которые они стремились попасть. Кроме того, он помогает сохранить отрасль от банкротства, в результате которого пострадали бы от 7 до 10 млн зрителей, ведь тогда они не смогли бы ни посетить спектакли или концерты, на которые они стремились попасть, ни вернуть деньги за билеты в случае отмены", - подчеркнул он.

Внимание к отрасли

В марте негосударственные организаторы концертов и спектаклей обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой поддержать отрасль на фоне массовой отмены и переноса мероприятий из-за пандемии коронавируса. В качестве одной из мер они просили разрешение не возвращать деньги по билетам за перенесенные концерты, предлагая зрителям посетить эти мероприятия с купленными ранее билетами в другие даты.

"Если государственные учреждения культуры рассчитывали на финансовую помощь их учредителя - государства, то сотни негосударственных организаций по всей стране оказались на грани банкротства, - пояснил Богачев, который также подписал тогда соответствующее обращение. - К моменту отмены нами были потрачены миллиарды на подготовку мероприятий: производство костюмов и декораций, покупку оборудования, гонорары авторов и исполнителей, рекламу, аренду площадок, визы и так далее, и вернуть большую часть из них не представлялось возможным. Президент отнесся к просьбе со вниманием и пообещал поддержать нашу отрасль, передав соответствующие поручения".

Богачев рассказал, что поиск мер шел в контакте с представителями профессионального сообщества - некоммерческими и коммерческими учреждениями культуры.