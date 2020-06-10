У Академии Глазунова в 2023 году появится свой выставочный зал

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Российская академия живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова возобновила масштабную реконструкцию, замороженную в 2013 году. Собственный выставочный зал появится у академии в 2023 году, сообщил в интервью ТАСС ее ректор, народный художник РФ Иван Глазунов.

"Благодаря реконструкции у нас наконец-то появится свой выставочный зал, и многие проблемы будет решать проще. Он должен быть готов в 2023 году. Наши отчеты могут быть на бумаге, но главный отчет - это выставки. С открытием зала сможем выставлять молодых художников. Им, кстати, очень трудно иногда выставиться в каком-то большом престижном зале. И теперь они смогут выставляться у нас. И всех единомышленников наших будем выставлять, в том числе из-за рубежа", - рассказал Глазунов.

Реализация проекта реконструкции началась в 2013 году, однако работы были приостановлены. О возобновлении сообщили в пресс-службе департамента градостроительной политики столицы 2 июня 2020 года.

"Эта остановка была связана с болезнью и уходом Ильи Сергеевича. Нарушились все планы. Когда я стал возобновлять стройку, надо было уже заново просить бюджет, потому что к тому времени его забрали обратно в казну. Кроме того, изменились строительные нормативы и надо было делать перепроектировку. Сейчас нам, слава богу, выделили деньги, отнеслись с пониманием и к нашим проблемам, и необходимости вставочного зала для молодых художников", - объяснил Глазунов.

По данным департамента градостроительной политики столицы, на площадке уже выполнена инженерная подготовка и устройство около 70% наружных коммуникаций. Сейчас объявлены торги на проведение проектно-изыскательских работ по реконструкции, чтобы привести уже разработанную документацию в соответствие с современными требованиями. Подвести итоги намерены до 19 июня.