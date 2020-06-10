В академии Глазунова появится факультет сценографии

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Российская академия живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова планирует открыть факультет сценографии. Об этом рассказал в интервью ТАСС ее ректор, народный художник РФ Иван Глазунов.

"Обязательно будут расширяться горизонты для художников. Наши студенты будут больше общаться с другими вузами, в том числе с театральными. Также думаем открыть сценографию у нас в академии, потому что это тоже традиции русской художественной школы", - рассказал Глазунов, уточнив, что этим вопросом в академии будут плотно заниматься в новом учебном году.

Также в академии появился хор. Как говорит собеседник агентства, это тоже расширяет студенческое понимание искусства, "потому что происходит глубинное изучение древнерусской традиции". Он отметил, что усилился факультет реставрации, студенты активно сотрудничают с музеями и делают собственные открытия.

"В этом году сделали открытие для Переславль-Залесского музея иконы XVI века, которая находилась у них в фондах, была не раскрыта и оставлена для упражнений студентам-реставраторам как поздняя икона XIX века. Мы обнаружили в ней XVI век и редкий сюжет. Вот такие бывают открытия, и они очень нужны сейчас для нашего искусства и для понимания нашей культуры", - рассказал Глазунов.

Он добавил, что пандемия, конечно, нарушила планы академии. По словам собеседника агентства, академия может какое-то время работать удаленно, но для любого вуза, связанного с искусством, необходимо очное образование.

"Это главный механизм передачи знаний, и когда возникает живой и творческий контакт между мастером и учеником, возникает то, из чего рождается искусство. Творческий процесс - это не только некая фиксация того, что художник видит, это таинство, рождение художественного образа. Искусство ведь и лечит, и воспитывает, и окрыляет. Это все возможно только в реальной творческой мастерской, в живом творческом общении", - подчеркнул ректор академии.