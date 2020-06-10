Матвиенко заявила, что вклад Глазунова в культуру еще только предстоит осознать

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Народный художник СССР Илья Глазунов был удивительным человеком и выдающимся художником, вклад которого в отечественную культуру еще только предстоит осознать. Такое мнение выразила во вторник председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, которая много лет дружила с художником.

"Илья Сергеевич Глазунов, 90-летие которого мы отмечаем в эти дни, был удивительным человеком. Выдающийся художник, замечательный педагог, настоящий патриот и гражданин России. Мы много лет дружили с ним, часто встречались и каждая встреча была неповторимой, благодаря его обширным знаниям, мудрости и чувству юмора. Всего этого у него было в избытке", - сказала Матвиенко журналистам в связи с 90-летием со дня рождения художника, которое отмечается 10 июня.

"Уверена, нам еще только предстоит осознать его вклад в отечественную культуру", - добавила спикер Совфеда.

Она отметила, что художник много лет прожил в Москве, но по натуре - истинный петербуржец. "Град Петра" любил и ценил его творчество, наверное, больше всех, стоит только взглянуть на фотографии многотысячных очередей в ленинградский Манеж на его выставки. Блокадный школьник, ставший всемирно известным художником, он воплощал в себе творческий и волевой дух не только северной столицы, но и всех, кто искренне любит Россию", - подчеркнула сенатор.

По ее мнению, Глазунова отличала невероятная энергия. "Вот вдумайтесь только, кто мог бы взяться за воссоздание и строительство Академии живописи, ваяния и зодчества в те годы, почти сорок лет назад, когда страна, простите меня, катилась под откос? Да никто! Кроме Ильи Сергеевича Глазунова!" - уверена Матвиенко.

Она подчеркнула, что Глазунов смог наполнить здание академии "неповторимой творческой силой, исполненной глубокого патриотизма, преданности традициям русского реализма". "Он заполнил его талантом и творческой энергией новых поколений отечественных творцов прекрасного и нужного людям искусства. Он так любил молодежь, он делал все для того, чтобы вырастить новую плеяду замечательных художников", - констатировала председатель верхней палаты парламента.

О художнике

Глазунов родился 10 июня 1930 года в Ленинграде в семье ученого-историка Сергея Федоровича Глазунова и Ольги Константиновны Глазуновой. В 1942 году во время блокады Ленинграда родители и почти все ближайшие родственники Глазунова погибли, сам он был эвакуирован в Новгородскую область. Вернулся в Ленинград в 1944 году, поступил в художественную школу при Ленинградском институте живописи, скульптуры и архитектуры (ЛИЖСА) им. Репина. Окончил институт в 1957 году.

В 1956 году стал лауреатом международного художественного конкурса в Праге за портрет участника движения сопротивления, чехословацкого журналиста Юлиуса Фучика. В 1957 году состоялась первая персональная выставка Глазунова в Центральном доме работников искусства в Москве. В 1960-е годы он много путешествовал, создавал портреты политических деятелей в СССР и за рубежом. В 1964 году выставка работ Глазунова, организованная в одном из служебных помещений "Манежа", была закрыта по требованию Московского отделения Союза художников.

С 1978 года преподавал в Московском государственном художественном институте им. Сурикова. В 1981 году по поручению Министерства культуры РСФСР организовал в Москве Всероссийский музей декоративно-прикладного и народного искусства и стал его директором. В 1986 году основал Российскую академию живописи, ваяния и зодчества, являлся бессменным ее ректором. В 2009 году академии было присвоено имя Ильи Глазунова.