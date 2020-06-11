Роспотребнадзор и Минкультуры подготовили рекомендации по возобновлению работы музеев

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Экскурсии в музеи организованных туристических групп возобновятся после снятия всех ограничений, связанных с распространением коронавируса. Соответствующие рекомендации Роспотребнадзора опубликованы в четверг на сайте ведомства.

Вход только в маске. Рекомендации Роспотребнадзора по возобновлению работы музеев

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"Не допускается прием туристско-экскурсионных групп и реализация соглашений с туристическими компаниями. Прием туристско-экскурсионных групп возобновить после снятия всех ограничительных мероприятий, связанных с новой коронавирусной инфекцией", - говорится в тексте.

Допуск посетителей в музеи в связи с эпидемиологической обстановкой по коронавирусу будет осуществляться только при наличии у человека гигиенической маск.

"Посетители допускаются в помещение музея при наличии гигиенической маски. Рекомендуем обеспечить возможность приобретения посетителям гигиенических масок перед входами на территории", - говорится в тексте документа.

Бесконтактная продажа

Роспотребнадзор рекомендует музеям отдать предпочтение бесконтактной продаже билетов, а также по возможности минимизировать использование наличных денег в кассах.

"Рекомендуется в кассах музея использовать бесконтактные способы оплаты билетов с помощью банковских карт, технологий оплаты смартфонами и т. д., избегая использования наличных денег, при наличии возможности реализацию билетов осуществлять преимущественно бесконтактным способом, используя автоматы по продаже билетов, мобильные приложения по продаже билетов и т.д.", - говорится в тексте рекомендаций.

Контроль билетов на входе также рекомендуется осуществлять бесконтактным путем с помощью сканнеров штрих-кодов электронных билетов и аналогичных устройств.