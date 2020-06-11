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Пандемия коронавируса нового типа

Вход только в маске. Рекомендации Роспотребнадзора по возобновлению работы музеев

© Егор Алеев/ТАСС

Роспотребнадзор совместно с Минкультуры подготовил рекомендации по возобновлению работы музеев. 

  • Музеям следует продавать билеты онлайн, вход организовать по сеансам, а также отказаться от приема наличных. 
  • Посетителей будут пускать в музеи только при наличии масок. 
  • Предписано соблюдать социальную дистанцию в 1,5-2 метра. 
  • Экскурсии рекомендуют проводить для групп не более пяти человек.
  • Экскурсии для организованных групп туристов возобновятся только после снятия всех ограничений из-за коронавируса.
  • В помещениях и на аллеях музейных парков организуют маршруты, исключающие встречные потоки групп посетителей. 
  • Массовые мероприятия в музеях проходить не должны. 
  • Общепит и торговля на территории музея могут открыться только по решению главы региона, в котором расположен музей. 
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