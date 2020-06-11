Вход только в маске. Рекомендации Роспотребнадзора по возобновлению работы музеев

Роспотребнадзор совместно с Минкультуры подготовил рекомендации по возобновлению работы музеев.
- Музеям следует продавать билеты онлайн, вход организовать по сеансам, а также отказаться от приема наличных.
- Посетителей будут пускать в музеи только при наличии масок.
- Предписано соблюдать социальную дистанцию в 1,5-2 метра.
- Экскурсии рекомендуют проводить для групп не более пяти человек.
- Экскурсии для организованных групп туристов возобновятся только после снятия всех ограничений из-за коронавируса.
- В помещениях и на аллеях музейных парков организуют маршруты, исключающие встречные потоки групп посетителей.
- Массовые мероприятия в музеях проходить не должны.
- Общепит и торговля на территории музея могут открыться только по решению главы региона, в котором расположен музей.