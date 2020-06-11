Путин и Мишустин поздравили Мацуева с днем рождения

В ожидании встречи с друзьями и публикой в залах.

В ожидании встречи с друзьями и публикой в залах. Денис Мацуев отмечает юбилей

"Человек яркого и необычайно щедрого таланта, вы посвятили себя служению искусству, своим уникальным мастерством, актерским темпераментом и богатейшим репертуаром покорили самые знаменитые сценические площадки мира, многое сделали для сбережения замечательных традиций отечественной культуры, воспитания молодых музыкантов", - подчеркнул глава государства в телеграмме, опубликованой в четверг на сайте Кремля.

Путин пожелал Мацуеву здоровья и успехов.

В свою очередь глава правительства отметил, что каждое выступление пианиста передает красоту классических произведений

"Ваш редкий дар, уникальный стиль исполнения покорили зрителей во всем мире. Каждым своим выступлением вы искренне, глубоко передаете великую красоту классических произведений, дарите публике незабываемые эмоции. Человек невероятной созидательной энергии, вы являетесь инициатором благотворительных и просветительских проектов, многое делаете для поддержки одаренных музыкантов, открываете новые имена исполнителей", - подчеркнул премьер в поздравлении на сайте правительства.

Пианист Денис Мацуев родился 11 июня 1975 года в Иркутске. С 2005 года является художественным руководителем музыкального фестиваля Crescendo, с 2008 года - президентом межрегионального благотворительного фонда "Новые имена". Лауреат Государственной премии РФ.