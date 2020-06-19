Появились кадры первого мультфильма студии Миядзаки, полностью снятого в 3D-графике

Картина является адаптацией детской книги "Ирвиг и ведьма", которую написала британская писательница Диана Уинн Джонс. Студия Ghibli ранее экранизировала другое ее произведение - "Ходячий замок". Режиссер "Аи и ведьмы" - Горо Миядзаки ("Со склонов Кокурико"), сын Хаяо Мидзаки. Картину должны были показать еще на Каннском кинофестивале, однако из-за коронавируса его не удалось провести в обычном формате в ранее установленные сроки - с 12 по 23 мая.

Мультфильм рассказывает о приключениях девочки-сироты, которую забирает из приюта странная пара. Позднее девочка узнает, что ее приемная мать - ведьма, и пытается спастись от нее.

Как отмечает Independent, это первый полнометражный мультфильм студии Ghibli, полностью снятый в 3D-графике. Издание также обратило внимание на негативную реакцию поклонников студии на опубликованные кадры. В соцсетях фанаты призвали студию вернуться к стилю своих классических мультфильмов.

Ghibli - японская анимационная студия, основанная в 1985 году режиссером и сценаристом Хаяо Миядзаки вместе с его коллегой и другом Исао Такахатой при поддержке компании Tokuma. Студия известна такими мультфильмами, как "Мой сосед Тоторо", "Унесенные призраками", "Шепот сердца" и многими другими.