Глава Минкультуры открыла акцию "Огненная картина войны" на Поклонной горе

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Министр культуры России Ольга Любимова в канун Дня памяти и скорби зажгла памятную свечу от Вечного огня около стен Музея Победы на Поклонной горе в Москве, дав старт акции "Огненная картина войны". Зажженную свечу Любимова установила в Зале памяти и скорби музея и возложила цветы к монументу "Скорбящая мать".

"Это невероятное ощущение и потрясающая акция, которая уже не первый год проходит в Музее Победы. Вы видите, что даже в такой акции в этом году есть свои коррективы и новый формат. В музее запущен проект "Лица Победы", где мы можем увидеть фотографии тех, кто победил. Это такой же фонд и замечательный артефакт, который останется в Музее Победы уже навсегда. Надеемся, что в следующем году мы снова сможем все обниматься и радоваться вместе и переживать еще раз столь важную для всех нас дату. Прекрасно, что так много людей решили принять участие в новом для нас формате", - сказала Любимова журналистам.

От этой свечи участники движения "Волонтеры Победы" также зажгли другие свечи и выложили из сотен огоньков на площади перед Музеем Победы памятную инсталляцию - легендарный образ советского солдата с плаката 1941 года "Отстоим Москву!", авторами которого являются художники Николай Жуков и Виктор Климашин.

Ранее Любимова передала сведения о своих родственниках во всенародный исторический депозитарий "Лица Победы" - это мультимедийный проект, запущенный Музеем Победы в декабре 2019 года. В его рамках создается самый полный цифровой банк данных, описывающих человеческие судьбы военного поколения. Проект имеет международный статус. Добавить в эту базу информацию о своих предках, переживших Великую Отечественную войну, могут жители любой страны мира.

В воскресенье вечером на Крымской набережной в Москве стартовала еще одна акция, посвященная дню начала Великой Отечественной войны, - "Линия памяти". На набережной волонтеры зажгли 1 418 свечей по количеству дней войны.